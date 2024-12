Alghero: Tedde (Forza Italia) sollecita la Giunta Cacciotto sulla rivoluzione green e la costituzione di una Comunità Energetica

L’obiettivo, prosegue il consigliere, è quello di mettere insieme cittadini, aziende e istituzioni pubbliche per collaborare nella produzione di energia pulita, in un’ottica che garantisca la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tedde richiama l’attenzione sulla necessità di prepararsi in vista del bando regionale da 50 milioni di euro previsto per il 2025. “Non facciamoci trovare impreparati. Programmiamo il futuro energetico di Alghero,” sottolinea l’ex sindaco, che ribadisce l’importanza di sfruttare le opportunità offerte dalla legge regionale n. 20 del 2024.





Il fondo istituito dalla Regione prevede incentivi sia sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto che mediante strumenti finanziari per favorire l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all’autoconsumo. “Occorre fin da ora coinvolgere privati e imprese al fine di costituire una CER contribuendo alla rete energetica locale,” insiste Tedde, indicando che Alghero potrebbe essere un esempio virtuoso nella transizione energetica, con ricadute positive sia economiche che ambientali. Il messaggio è chiaro: il futuro della città passa dalla capacità di cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione green. Per Tedde, questa è una sfida da affrontare con determinazione e lungimiranza, superando l’immobilismo e agendo con concretezza per garantire ad Alghero un ruolo di primo piano nel panorama energetico regionale.

ALGHERO – Un richiamo deciso e diretto quello del consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde, che interviene sul tema della transizione energetica, invitando l’amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto a svolgere un ruolo attivo nella cosiddetta rivoluzione green. Secondo Tedde, è necessario che il Comune di Alghero abbandoni il ruolo di “osservatore distratto” per diventare protagonista nella creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto che punta a produrre energia pulita e a generare risparmi per i cittadini. “Su tutti gli edifici e gli spazi pubblici, scuole, ospedali, tetti di condomini e strutture nelle zone industriali e artigianali possono essere installati impianti fotovoltaici,” attacca Tedde, sottolineando l’urgenza di coinvolgere fin da subito privati e imprese per costituire una Comunità Energetica.