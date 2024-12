Piano energetico regionale: insediata la cabina di regia, obiettivo decarbonizzazione

"Vogliamo costruire un piano condiviso, ascoltando le esigenze di tutti i portatori di interesse, che oggi hanno risposto numerosi al nostro invito," ha dichiarato. All’incontro, svoltosi nella sala auditorium della Regione a Cagliari, hanno partecipato rappresentanti delle associazioni locali, ambientaliste, datoriali e sindacali, oltre a esponenti degli ordini professionali e delle professioni tecniche. Tra gli interventi, anche quello del rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, che ha illustrato il ruolo dell’ateneo nella supervisione del Gruppo di coordinamento tecnico, responsabile dell’aggiornamento del Pears. L’iniziativa coinvolgerà le università di Cagliari e Sassari, Sardegna Ricerche, SardegnaIT e Sotacarbo Spa, in un percorso che punta a definire una strategia energetica integrata e ambiziosa, in grado di rispondere alle sfide del futuro.

Cagliari, 18 dicembre 2024 – Si è insediata oggi la cabina di regia politico-istituzionale per l’aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (Pears). Un passo decisivo, secondo la presidente della Regione Alessandra Todde, verso la concretizzazione di una strategia energetica in grado di traghettare la Sardegna verso un futuro sostenibile. "Il Piano energetico ambientale regionale è uno dei tre pilastri della nostra visione di sviluppo, insieme alla legge sulle aree idonee e alla Società energetica regionale di prossima costituzione," ha dichiarato la presidente Todde al termine dell’incontro. "L’obiettivo è garantire energia a basso costo per i sardi, promuovendo sviluppo e competitività." L’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, ha sottolineato i tre obiettivi prioritari del Pears: decarbonizzazione, transizione dalle fonti fossili a quelle rinnovabili e soddisfacimento delle necessità energetiche delle attività produttive durante la fase transitoria attraverso l’uso del metano.