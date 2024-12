Walter Noli: "I giovani di Alghero meritano spazio, non solo parole in campagna elettorale"





La proposta di Noli punta ad aprire le manifestazioni musicali e i concerti alle nuove generazioni di artisti locali, attraverso concorsi trasparenti che garantiscano pari opportunità e valorizzino il merito. "In passato sono già state create occasioni di questo tipo. È tempo di istituzionalizzare questa buona pratica con concorsi trasparenti, per dare a tutti la possibilità di partecipare e lasciare poi al merito di decretare chi dovrà esibirsi," afferma, sottolineando l’importanza di strutturare un sistema che non sia episodico, ma solido e duraturo. L’iniziativa richiama le esperienze degli anni dell’amministrazione Conoci, che aveva dato attenzione ai giovani con eventi e progetti mirati, ma anche con politiche che hanno visto le nuove generazioni protagoniste.





Tuttavia, Noli non risparmia critiche all’attuale amministrazione, colpevole, a suo dire, di aver lasciato i giovani al margine delle priorità: “Lanciamo quindi questa proposta all’amministrazione, nella speranza che la sappia accogliere e che non dimentichi noi giovani algheresi, sempre troppo citati durante le campagne elettorali quanto troppo poco valorizzati nei cinque anni che seguono.” Il tono si fa ancora più incisivo quando Noli descrive la sua generazione come “una che ha tutte le capacità e tutta la volontà per diventare, finalmente, attore protagonista e non più semplice comparsa nella vita della nostra città.” Un messaggio che suona come una sfida politica, rivolta a chi detiene il potere decisionale: i giovani non devono più essere un argomento da sfruttare, ma una risorsa su cui investire.





Al centro di questa visione c’è l’idea che il talento e l’energia delle nuove generazioni debbano diventare il motore del rilancio culturale e sociale di Alghero. La proposta di Gioventù Nazionale non è una mera provocazione, ma una richiesta precisa di attenzione e di responsabilità, in un contesto politico dove troppo spesso si parla di giovani senza coinvolgerli realmente. Ora la palla passa all’amministrazione comunale. La proposta di Walter Noli, così chiara e concreta, rappresenta un’occasione per dimostrare che Alghero non è solo una città che guarda al passato, ma una comunità pronta a costruire il futuro insieme alle sue nuove generazioni. Sarà capace di cogliere questa opportunità o continuerà a relegare i giovani a ruoli secondari? La risposta arriverà dai fatti, e non solo dalle parole.

