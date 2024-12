Antonio Spano (Pd): “Garantire risorse stabili alle Province e alle Città Metropolitane”

“Una corretta pianificazione deve partire da dati concreti, come il numero di chilometri delle strade provinciali e l’elenco degli edifici scolastici di competenza. Solo così sarà possibile definire le spese e incrementare in modo mirato le risorse destinate a Province e Città Metropolitane”, spiega Spano. Spano sostiene inoltre la necessità di reintrodurre l'elezione diretta del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale per rafforzare il ruolo politico di questi enti. “Restituire ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti significa garantire una maggiore responsabilità politica e permettere una programmazione di lungo respiro, fondamentale per affrontare le sfide future”, aggiunge. L’esponente del Partito Democratico conclude ribadendo l’impegno a lavorare per un rafforzamento degli enti intermedi, finora svantaggiati a causa dell’insufficienza delle risorse disponibili rispetto ai costi legati alle funzioni assegnate: “Solo con una visione chiara e condivisa potremo dare alle Province e alle Città Metropolitane gli strumenti necessari per essere davvero al servizio delle comunità e del territorio”.

Sassari, 16 dicembre. “Per rafforzare il ruolo delle Province e delle Città Metropolitane è indispensabile garantire risorse stabili e maggiori, in linea con le reali necessità dei territori. La Regione sta lavorando per garantire finanziamenti certi a favore degli enti intermedi già nella prossima legge di bilancio”, afferma Antonio Spano, consigliere regionale del Partito Democratico e componente della Commissione Autonomia ed Enti Locali del Consiglio Regionale della Sardegna. Spano sottolinea che le Province hanno dimostrato di essere un pilastro fondamentale, soprattutto nell’esercizio delle loro funzioni di manutenzione della rete viaria extraurbana e di gestione per la sicurezza degli edifici scolastici. “Nonostante le difficoltà affrontate negli ultimi anni, il loro valore strategico rimane evidente”, prosegue Spano. Il consigliere ricorda che la Commissione Autonomia ed Enti Locali è al lavoro da tempo per creare i presupposti necessari a questo rilancio: il Presidente, Salvatore Corrias, ha recentemente chiesto all’Assessore regionale competente di quantificare il fabbisogno finanziario degli enti di area vasta.