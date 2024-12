Politica Gabriella Mameli alla guida dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris riconfermato coordinatore regionale

Oggi, presso l’Hotel Holiday Inn di Cagliari, si è tenuto il congresso regionale dei Riformatori Sardi, un evento chiave che ha riunito delegati da tutta l’isola, sancendo un nuovo assetto per la guida del partito. Al termine dei lavori, Gabriella Mameli, vicesindaco di Selargius, è stata eletta Presidente del partito, raccogliendo l'eredità di Mara Lai. “È un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Mameli – raccogliere il testimone da Mara Lai, che ringrazio per il suo straordinario impegno alla guida del nostro movimento. Il nostro obiettivo è continuare a costruire un progetto centrato sul rinnovamento, con idee concrete e una visione chiara per la Sardegna”. Aldo Salaris, già coordinatore regionale, ha invece ottenuto la conferma del suo incarico, un segnale di continuità apprezzato dall’intero corpo dirigente del partito. Salaris, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di questo congresso come momento di rilancio: “Questo congresso rappresenta un nuovo punto di partenza per i Riformatori Sardi. Proseguiremo con determinazione nel nostro impegno per una Sardegna moderna, equa e competitiva, mantenendo fede ai valori liberali e democratici che ci contraddistinguono. Sono certo che, con Gabriella Mameli alla presidenza, sapremo essere ancora più incisivi e rappresentativi”. Durante l’evento, un tributo particolare è stato dedicato alla Presidente uscente Mara Lai, che ha deciso di lasciare il suo incarico per promuovere il rinnovamento interno al partito. Lai ha ribadito l’esigenza di una leadership capace di intercettare le istanze di una Sardegna in trasformazione. Con questo congresso, i Riformatori Sardi ribadiscono il loro ruolo centrale nel panorama politico regionale, puntando su un mix di continuità e rinnovamento per consolidare il loro impegno verso un’isola che ambisce al cambiamento.