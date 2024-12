Decreto Salva Casa: a che punto siamo? A Cagliari un convegno per accelerare l’attuazione regionale

Alessandra Zedda, capogruppo della Lega al Comune di Cagliari, ha sottolineato l’importanza di affrontare con determinazione le problematiche legate al decreto, evidenziando le difficoltà operative riscontrate a livello locale. «Abbiamo organizzato questo convegno perché è evidente che i comuni stanno applicando il decreto in maniera non uniforme, in alcuni casi con errori. La Regione è al lavoro per definire la legge di attuazione necessaria al recepimento, ma il processo è troppo lento e rischia di frenare uno strumento che dovrebbe essere operativo e incisivo. Non possiamo permetterci ulteriori ritardi: è fondamentale che questo decreto cammini con rapidità e concretezza». L’evento sarà aperto da Alessandra Zedda e Ferdinando Secchi, con i saluti del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.





Parteciperanno esperti come Renato Vargiu, presidente di ANCE Sardegna Meridionale, Marco Mainas di FIMAA Confcommercio Sud Sardegna e Vanni Sanna, presidente dell’Ordine dei Geometri della provincia di Sassari, insieme a professionisti del settore, tra cui l’ingegnere Ignazio Piras, l’architetto Efisio Espa e l’avvocato Vittorio Delogu. La chiusura dei lavori sarà affidata al Consigliere Regionale Alessandro Sorgia e all’urbanista Angelo Stochino. Il Decreto Salva Casa è uno strumento cruciale per le politiche urbanistiche e abitative della Sardegna, ma la sua applicazione è frenata da problematiche operative nei comuni e da un lento recepimento da parte della Regione. Il convegno rappresenta un’opportunità per affrontare queste difficoltà, favorendo un dialogo costruttivo tra istituzioni e professionisti. L’invito a partecipare è aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a rendere il decreto pienamente efficace, con l’auspicio che questo incontro possa rappresentare un passo avanti verso una gestione più dinamica e concreta delle politiche abitative in Sardegna.

Cagliari ospiterà lunedì 9 dicembre 2024 un convegno dedicato al Decreto Salva Casa, organizzato dal Gruppo Consiliare Lega-Anima di Sardegna e dall’Associazione Anima di Sardegna. L’incontro, che si terrà al T-Hotel dalle 17:30 alle 20:00, vedrà la partecipazione di amministratori locali, professionisti e cittadini, con l’obiettivo di discutere lo stato di applicazione del decreto e le sue prospettive.