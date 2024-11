SECAL: Caos politico e amministrativo ad Alghero

L’emendamento, che definisce puntualmente annualità e importi soggetti all’affidamento esterno, non è un semplice atto tecnico. È un segnale politico chiarissimo: la maggioranza non ha più fiducia nell'assessore e ha deciso di limitarne le manovre. "Maggioranza pronta a commissariare Daga", afferma senza mezzi termini Alessandro Cocco di Fratelli d’Italia, sintetizzando il clima che si respira in Consiglio Comunale. La vicenda è aggravata dalla diffida inviata dalla Secal al Comune. La partecipata vanta un credito di quasi 300mila euro nei confronti dell'amministrazione, una cifra accumulata da quando l’assessore Daga è entrato in carica e ha smesso di onorare i pagamenti.





Nonostante le ripetute richieste di chiarimenti da parte del management Secal, l’assessorato non ha fornito alcuna risposta, costringendo la società a ricorrere a un atto formale per tutelarsi. La situazione rischia di diventare esplosiva: la Secal, che dovrebbe garantire servizi essenziali, vede minacciata la propria operatività e gli stipendi dei dipendenti, mentre la tensione politica raggiunge livelli sempre più alti. I consiglieri della maggioranza, compresi quelli dello stesso partito dell’assessore, si sono schierati contro Daga, impedendole di procedere con la sua proposta originaria di affidamento esterno senza l’approvazione del Consiglio. A peggiorare il quadro, la retorica vuota dell’assessore, che nelle sue dichiarazioni stampa continua a evitare il nodo centrale della questione: una gestione che sta portando la partecipata al collasso. Il caso Secal da problema tecnico-finanziario si sta trasformando in un problema di maggioranza frammentata, incapace di affrontare in modo coeso una crisi che potrebbe avere ripercussioni serie per il Comune e per i cittadini. Caos, debiti e diffide sono le parole chiave di una vicenda che rischia di lasciare un segno profondo nell’amministrazione cittadina.

Ad Alghero, la gestione della Secal è ormai un caso emblematico di cattiva amministrazione e scontri politici interni. La recente approvazione dell'emendamento presentato dai consiglieri Sartore (PD) e Piras (Noi Riformiamo Alghero) alla delibera sul servizio di riscossione delle sanzioni stradali ha messo un freno all'assessore al Bilancio, Enrico Daga, complicando ulteriormente una situazione già critica.