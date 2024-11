Alghero: ridimensionamento del campo boe, il CDA del Parco e la politica del dialogo

“Al termine di questo percorso – spiega Moro – il CDA ha recepito le sensibilità espresse e si è attivato con determinazione, bussando a tutte le porte cagliaritane per bloccare e salvaguardare la situazione. Il risultato è un successo frutto di ascolto e lavoro.” Un riconoscimento particolare è stato rivolto a Francesca Carta, componente del gruppo Città Viva in assemblea del Parco, per il contributo costante dato in questa fase, e al presidente del Parco, Emiliano Orrù. “Va dato merito al presidente Orrù – sottolinea Moro – per la tenacia con cui ha affrontato il tema e per aver saputo ascoltare le richieste provenienti da più fronti, sempre con l’obiettivo di salvaguardare il nostro territorio.” Questo risultato, frutto di un dialogo inclusivo, rappresenta un passo significativo verso un modello di gestione che pone al centro il confronto e la tutela delle bellezze naturali, elementi fondamentali per il futuro del Parco e della comunità algherese.

Alghero, 20 novembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione del Parco ha raggiunto un importante risultato, ottenendo il ridimensionamento del campo boe, grazie a un processo che ha visto la politica rientrare con forza nel governo dell’Azienda Parco. “La politica è tornata protagonista” ha affermato il consigliere comunale di Città Viva, Giampietro Moro, in un comunicato che ripercorre il percorso intrapreso. L’amministrazione e il CDA hanno dato il via a una fase preliminare di ascolto, accogliendo le richieste delle associazioni e dei comitati che, nelle scorse settimane, avevano sollecitato incontri e riflessioni. L’obiettivo condiviso era rivedere il piano, mantenendo un equilibrio tra la tutela ambientale e le esigenze delle comunità locali.