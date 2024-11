Alghero: Mulas sulla problematica delle antenne, salute e ambiente al centro dell'attenzione

La questione si intreccia con la necessità di rispettare le normative locali, che impongono l’armonizzazione paesaggistica e la riduzione dell’impatto visivo, ma anche con l’esigenza di garantire la salute della popolazione esposta ai campi elettromagnetici. Mulas ha anche sottolineato un problema collaterale: "Il quartiere ha un crescente bisogno di spazi di sosta e parcheggio, che potrebbero essere compromessi da un’ulteriore concentrazione di impianti. Per questo motivo, lavoreremo in Commissione affinché vengano adottate soluzioni che tutelino tanto la salute dei residenti quanto il decoro del quartiere, nel rispetto delle normative ambientali e paesaggistiche." La Commissione avvierà un aggiornamento sul tema coinvolgendo cittadini e associazioni. "Vogliamo valutare ogni possibile intervento per garantire un equo bilanciamento tra le esigenze di telecomunicazione e quelle della cittadinanza," ha concluso il Presidente. Il lavoro della Commissione Ambiente proseguirà con un monitoraggio costante e con il coinvolgimento diretto dei residenti, per arrivare a una soluzione condivisa e sostenibile.

Il Presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Christian Mulas, ha incontrato i cittadini del quartiere interessato dal posizionamento delle antenne di telecomunicazione, rassicurandoli sull’impegno della Commissione per monitorare la situazione e intervenire nel rispetto delle normative comunali. "Ho preso atto delle preoccupazioni dei cittadini e come Presidente della Commissione Ambiente mi farò carico di portare la questione in Commissione. In particolare, solleverò il problema del posizionamento delle antenne nel raggio di 150 metri, dove sono già presenti almeno tre impianti della stessa tipologia, e delle possibili implicazioni dovute all'effetto cumulativo," ha dichiarato Mulas.