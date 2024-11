Alghero In House: Forza Italia lancia l'allarme su un possibile conflitto di interessi nel CdA

"Alla luce delle norme vigenti, tale controversia potrebbe configurare un conflitto di interessi in ogni decisione del nuovo CdA riguardante la disputa in cui è indirettamente coinvolto", sottolineano i consiglieri di Forza Italia. Il gruppo invita inoltre il Sindaco Raimondo Cacciotto a prendere in mano la questione con la dovuta attenzione. "Siamo ragionevolmente certi che il dovere di trasparenza, che incombe sugli amministratori delle società a responsabilità limitata, abbia portato il membro del CdA a comunicare questa situazione all’Amministrazione e agli altri amministratori, permettendo loro di valutare l’impatto di questa posizione sulle decisioni del CdA", aggiungono.





Per Forza Italia, la questione è delicata e merita un esame approfondito, poiché eventuali delibere prese in una situazione di conflitto di interessi potrebbero portare a risarcimenti dannosi per le casse comunali. "Invitiamo il Sindaco a intervenire e a mettere in atto le misure necessarie per eliminare questa eventualità alla radice – concludono gli esponenti azzurri –. Da parte nostra, continueremo a vigilare, consapevoli delle responsabilità che abbiamo nei confronti dei cittadini di Alghero e della stessa Alghero In House."

Alghero, 14 novembre 2024 - L'opposizione consiliare non si tira indietro nel fare i propri auguri al nuovo Consiglio di amministrazione della partecipata comunale Alghero In House. Ma, allo stesso tempo, i consiglieri di Forza Italia – Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini – non lesinano critiche e preoccupazioni per quella che definiscono una potenziale situazione di conflitto di interessi riguardante uno dei membri del CdA. Secondo quanto dichiarato dagli esponenti azzurri, il membro in questione sarebbe coinvolto in snodi giudiziari passati che lo hanno visto in contrapposizione, diretta o indiretta, con la stessa società e il suo precedente CdA.