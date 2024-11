Alghero: La V Commissione Consiliare incontra il Garante dei detenuti per discutere delle attività di tutela

L’incontro, quindi, si pone come occasione per i consiglieri comunali di Alghero per comprendere meglio le dinamiche e le problematiche che riguardano le carceri e per conoscere le iniziative e i progetti che il Garante dei detenuti, Carmelo Piras, sta portando avanti per rispondere alle necessità di questa fascia vulnerabile della popolazione. Negli ultimi anni, il ruolo del Garante è diventato ancora più rilevante in un contesto che vede le carceri italiane al centro di discussioni e dibattiti su sovraffollamento, condizioni igienico-sanitarie e riabilitazione. La sua presenza in commissione offrirà l'opportunità di analizzare come il Comune di Alghero possa contribuire a sostenere le attività del Garante e a migliorare, attraverso la collaborazione istituzionale, le condizioni di vita all'interno delle strutture detentive. Il confronto con Carmelo Piras consentirà anche di affrontare temi delicati come il reinserimento sociale dei detenuti, l'assistenza psicologica e il diritto alla salute.





Tematiche spesso trascurate, ma che il Garante dei detenuti si impegna a tenere sotto costante attenzione, dialogando con le istituzioni e sensibilizzando l'opinione pubblica. La riunione della V Commissione si prospetta come un momento significativo di riflessione e dialogo sui diritti dei detenuti, un tema che coinvolge non solo gli addetti ai lavori, ma anche l’intera comunità, chiamata a riflettere sul valore della dignità umana e sull’importanza di percorsi di riabilitazione e reintegrazione sociale.

Alghero, 13 novembre 2024 – La V Commissione Consiliare del Comune di Alghero si riunirà venerdì 15 novembre alle ore 08:50 presso la Casa Comunale, con all’ordine del giorno un incontro dedicato all'illustrazione delle attività del Garante dei detenuti. La convocazione, firmata dal Presidente della Commissione, Salvatore Christian Mulas, include un unico punto, ma di grande rilevanza sociale e politica: l’intervento di Carmelo Piras, attuale Garante dei detenuti. Alla riunione parteciperanno i componenti della V Commissione, i capigruppo consiliari, oltre che, per conoscenza, il sindaco e il segretario generale. L’incontro si terrà nei locali del Servizio Finanziario al terzo piano della Casa Comunale di Piazza Porta Terra. Il ruolo del Garante dei detenuti è cruciale nel sistema di tutela dei diritti delle persone private della libertà. Questa figura rappresenta un punto di riferimento per la difesa dei diritti umani e per il monitoraggio delle condizioni di vita dei detenuti, contribuendo alla salvaguardia della dignità e alla promozione di un trattamento umano e rispettoso.