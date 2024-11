Alghero: Treno a Idrogeno, la maggioranza chiede un consiglio comunale aperto per coinvolgere i cittadini

Tuttavia, la maggioranza ritiene che sia fondamentale approfondire le diverse opzioni di trasporto e verificare che le scelte tecniche siano realmente in linea con gli obiettivi di sostenibilità e semplificazione della mobilità. Inoltre, il progetto mira a potenziare la connessione con il capoluogo e con Sorso, migliorando l'accessibilità all’aeroporto di Alghero, uno degli asset chiave per lo sviluppo economico locale. "La necessità di connettere la città al capoluogo e ai Comuni limitrofi è un dato di fatto, tanto per la mobilità interna quanto per rendere l’aeroporto più attrattivo per le compagnie aeree", afferma la maggioranza. Riconoscendo l'importanza di una decisione tanto rilevante, i consiglieri di maggioranza richiedono ora la convocazione di un Consiglio comunale aperto, a cui siano invitati anche i Sindaci di Sassari e Sorso.





L’obiettivo è garantire ai cittadini la possibilità di partecipare attivamente al processo decisionale, favorendo un confronto costruttivo e trasparente. “Vogliamo che i cittadini siano parte attiva di questo percorso, che siano informati e che abbiano modo di esprimere le loro opinioni”, sottolineano. Questa richiesta rappresenta non solo una presa di posizione politica, ma anche un appello al senso di comunità e alla condivisione delle scelte. La maggioranza punta a costruire una visione condivisa e sostenibile del territorio, consapevole che solo con il coinvolgimento di tutte le parti interessate si possa raggiungere un obiettivo ambizioso e a lungo termine come quello della modernizzazione infrastrutturale e della sostenibilità ambientale. Il Consiglio comunale aperto sarà un’occasione per analizzare e discutere i dettagli del progetto, per comprendere meglio l’impatto ambientale ed economico dell’infrastruttura e per valutare tutte le possibili alternative. Il treno a idrogeno, infatti, non è solo una questione tecnica o logistica, ma rappresenta una scelta che influenzerà il futuro di Alghero e del nord Sardegna. Concludono i consiglieri: "Il nostro impegno per una città metropolitana sostenibile passa anche attraverso la trasparenza e la partecipazione. È un momento decisivo, e siamo determinati a fare in modo che ogni cittadino possa essere protagonista di questa trasformazione."

Il progetto del collegamento ferroviario a idrogeno tra Alghero, l'aeroporto e Sassari è al centro del dibattito politico e cittadino. La maggioranza comunale, con una presa di posizione decisa, chiede la convocazione di un Consiglio comunale aperto per discutere pubblicamente questa iniziativa strategica, sottolineando l'importanza di un’informazione trasparente e di un reale coinvolgimento dei cittadini. Durante la campagna elettorale, la maggioranza ha più volte ribadito il concetto di democrazia partecipativa. Oggi, di fronte a un progetto che può trasformare la mobilità e l’assetto territoriale di Alghero e dei comuni limitrofi, quel concetto si concretizza. "Quello che alcuni hanno confuso come un semplice slogan, è in realtà il nostro modus operandi. Sentiamo la responsabilità di coinvolgere la comunità in ogni decisione che tocchi il futuro del nostro territorio", spiegano i consiglieri. L’incontro pubblico a Santa Maria la Palma e la Commissione consiliare congiunta tenutasi questa mattina hanno confermato lo stato avanzato del progetto. Il collegamento ferroviario, che prevede l’uso di unità di trazione a idrogeno e la costruzione di un impianto di produzione energetica, si inserisce in una visione di decarbonizzazione e innovazione tecnologica.