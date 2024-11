Alghero, Concorso Dirigente Area Tecnica, Cocco (FdI): “Manca la graduatoria, l’assessore garantisca trasparenza”

“Durante la precedente amministrazione, per esempio, il Sindaco Conoci aveva sempre scelto i candidati con il massimo dei punteggi per le posizioni dirigenziali,” sottolinea Cocco, rimarcando l’importanza della meritocrazia. Il consigliere avverte che la pubblicazione dell’elenco in ordine alfabetico potrebbe essere un vizio di forma nella procedura, aprendo la possibilità di ricorsi che potrebbero rallentare ulteriormente la selezione. Per questo, Cocco fa appello all’Assessore al Personale affinché garantisca la massima trasparenza, evitando contestazioni che potrebbero prolungare i tempi per l’individuazione della figura dirigenziale. Dopo l’annullamento di alcuni bandi dell’amministrazione precedente e le problematiche sul PIAO, Cocco auspica che gli uffici siano presto messi nelle condizioni di operare con efficacia. Inoltre, qualora il Sindaco dovesse scegliere un candidato che non ha ottenuto il punteggio più alto, il consigliere chiede che siano resi pubblici i motivi della scelta. “L’Amministrazione deve essere trasparente in primis con i cittadini e poi con la propria maggioranza, assumendosi la responsabilità di spiegare le proprie scelte senza nasconderle dietro elenchi in ordine alfabetico,” conclude Cocco.

