Alghero: l’opposizione si schiera al fianco di Mulas e attacca la maggioranza "sfilacciata"

L'opposizione ha espresso un giudizio severo: "L'atto di accusa di Mulas è solo uno dei segnali della decomposizione di una coalizione che si era proposta per svoltare e invece si è impantanata nelle camarille di palazzo. Quella che doveva essere una nuova stagione politica per Alghero si è trasformata in un teatro di beghe asfittiche, azioni propagandistiche di basso profilo e liti da pollaio per conquistare piccoli 'sgabelli'." La maggioranza sembra aver perso di vista il suo obiettivo strategico, che avrebbe dovuto essere quello di fornire una prospettiva di crescita alla città, supportando le imprese e le famiglie algheresi con politiche concrete e orientate al futuro.



L’opposizione sottolinea inoltre come l’“assemblamento eterogeneo” di forze alla base del Campo largo stia generando, come previsto, un “alto tasso di tossicità” che blocca l’efficacia delle azioni politiche. “Questa Giunta è incapace di avanzare verso obiettivi strategici e le forze moderate presenti nella maggioranza, per quanto competenti, non vengono valorizzate.” Secondo l'opposizione, la gestione attuale non è all’altezza delle aspettative degli algheresi, che avevano sperato in una prospettiva di crescita e di sviluppo per la città. “Nostro malgrado siamo costretti a prendere le distanze da questo modo stantio di interpretare la politica,” aggiunge l’opposizione, che si dice comunque intenzionata a continuare a sostenere la comunità locale, pur dai banchi dell’opposizione. Concludono ribadendo che, pur restando in minoranza, Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero continueranno a offrire contributi fattivi per le imprese e le famiglie algheresi, esercitando un mandato “libero e proficuo”.

Alghero, 8 novembre 2024 – Le forze di opposizione, tra cui Forza Italia, UDC, Lega, Fratelli d’Italia e Prima Alghero, intervengono con forza sulla recente presa di posizione del consigliere di Orizzonte Comune, Christian Mulas. La sua scelta di distanziarsi dalla Giunta e dalla maggioranza ha suscitato una reazione immediata dai banchi dell’opposizione, che definisce questa maggioranza “completamente sfilacciata” e critica la coalizione di governo cittadino per la mancanza di coerenza e concretezza.