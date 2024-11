Orizzonte Comune elegge il nuovo Coordinamento regionale

Il Coordinamento locale algherese di Orizzonte Comune ha espresso grande apprezzamento per l’elezione di Antonio Cardin nel coordinamento regionale. Durante l’assemblea, è stata espressa solidarietà al capogruppo regionale Sandro Porcu e ai capigruppo di maggioranza per i recenti attacchi ricevuti sui social. “Difendere le procedure regolamentari e un iter meditato è fondamentale quando si trattano temi delicati come la tutela del paesaggio e l’energia rinnovabile”, ha sottolineato Cuccureddu, condannando gli attacchi come “squallidi e insensati”. L’assemblea ha affrontato anche l’iter della proposta di legge n. 1, riguardante la Macroregione del Mediterraneo occidentale, un progetto ambizioso in agenda per la prossima sessione dei lavori. “Questo è un passaggio storico per la nostra visione di sviluppo regionale”, ha dichiarato uno dei consiglieri. Oltre a questo, si sono discussi temi cruciali come la sanità, la continuità territoriale e strategie di sviluppo per turismo, artigianato e commercio. Orizzonte Comune guarda al futuro con una leadership rinnovata e un programma carico di sfide, consapevole del ruolo centrale che il movimento intende ricoprire nello scenario politico regionale.

Si è riunita il 31 ottobre a Tramatza l’Assemblea dei soci di Orizzonte Comune per l’elezione del Coordinamento regionale. Confermati Franco Cuccureddu come coordinatore e legale rappresentante, e Lorenzo Muggianu nell’incarico di tesoriere. “Ringrazio l’assemblea per la fiducia accordata e ribadisco l’impegno a consolidare il nostro lavoro”, ha dichiarato Cuccureddu. Il nuovo coordinamento regionale riflette la varietà territoriale e politica del movimento, includendo rappresentanti delle otto province: da Roberto Carta e Stefano Cossu per la Gallura a Massimo Castangia e Carla Cuccu per Cagliari. Questi nomi rappresentano l’ossatura di Orizzonte Comune, pronti a collaborare per portare avanti i progetti chiave del movimento civico.