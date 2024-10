Politica Sassari, Alghero e Porto Torres uniscono le forze con Confcommercio: patto per lo sviluppo del territorio

I sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres siglano un'alleanza strategica con Confcommercio Sardegna, ribadendo la volontà di collaborare su temi fondamentali per il rilancio del Nord Ovest della Sardegna. Giuseppe Mascia, primo cittadino di Sassari, ha assicurato a nome dei colleghi Raimondo Cacciotto (Alghero) e Massimo Mulas (Porto Torres) il massimo impegno per ragionare in maniera coordinata su questioni cruciali come la continuità territoriale, la mobilità, e le politiche per attrarre nuove attività produttive e favorire lo sviluppo turistico. L'incontro, tenutosi ieri a Palazzo Ducale con il presidente di Confcommercio Sardegna, Bastianino Casu, ha messo in luce la necessità di affrontare in maniera congiunta anche temi legati alla valorizzazione dei comparti storici dell'economia locale, nonché problemi che da anni affliggono il territorio, come quelli relativi al diritto alla salute. L'obiettivo condiviso è quello di creare una sinergia che possa non solo risolvere questioni annose, ma soprattutto costruire una visione di sviluppo sostenibile e inclusivo per l'intera area. Il Nord Ovest della Sardegna, da troppo tempo in sofferenza, ha bisogno di un rilancio concreto e di una politica territoriale che superi i localismi per concentrarsi su ciò che conta davvero: lavoro, infrastrutture e benessere.