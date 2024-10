Alghero: insediato il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero

Durante la riunione, il presidente Porcu ha espresso la propria gratitudine all'Amministrazione comunale per la fiducia accordata, sottolineando il valore e l'onore di contribuire allo sviluppo turistico e culturale della città. Ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione con l'assessorato competente, le strutture comunali, le partecipate e gli enti coinvolti, garantendo il massimo impegno del CdA nel portare avanti con competenza e determinazione i progetti previsti. "Si apre una nuova fase per la Fondazione e la città", hanno dichiarato Porcu, Finetti e Fiori. "Puntiamo a condividere le scelte e a coinvolgere attivamente gli stakeholder locali, ma con uno sguardo ben rivolto oltre mare. Vogliamo sviluppare nuove e proficue relazioni per sostenere l'industria turistica della Riviera del Corallo, specialmente nei periodi di bassa stagione". I nuovi membri del CdA hanno poi sottolineato l'importanza di valorizzare il patrimonio culturale e ambientale, insieme alle tradizioni del territorio, come strumenti fondamentali per promuovere l'immagine del nord-ovest della Sardegna nel mondo.

Mercoledì mattina, presso la sede istituzionale del Quarter, si è tenuta la prima riunione del rinnovato Consiglio d'Amministrazione della Fondazione Alghero, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto e dell'assessore ai rapporti con la Fondazione, Ornella Piras. Il nuovo CdA è composto da Graziano Porcu, Elisa Finetti e Roberto Fiori. In occasione dell'incontro, sono state distribuite le deleghe interne, con Graziano Porcu designato come presidente per il prossimo triennio, e Roberto Fiori come vicepresidente.