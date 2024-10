Villa Devoto: la Giunta Regionale rafforza il sostegno a Sos Enattos per l'Einstein Telescope e adotta nuove misure

Sarà un'occasione di confronto internazionale che avrà come focus l'impatto delle infrastrutture di ricerca. Non è un caso che si parli di questo tema proprio in Sardegna, dimostrazione di un'attenzione crescente verso la candidatura del sito di Sos Enattos," ha affermato la presidente. Per sostenere la candidatura e rafforzare il progetto, la Giunta ha deciso di creare un'Unità di Progetto dedicata, una cabina di regia interassessoriale che coinvolgerà gli enti locali e le realtà produttive per la definizione di un piano di sviluppo territoriale. Sarà costituito un comitato promotore con università e enti di ricerca, e sarà sottoscritto un accordo di programma con i comuni coinvolti. "Vogliamo un coinvolgimento costante delle comunità locali, non solo per la costruzione dell’opera in sé, ma anche per tutte le attività di sviluppo territoriale che ne seguiranno: viabilità, sanità, scuole internazionali e politiche produttive," ha concluso Todde. Oltre al sostegno alla candidatura di Sos Enattos, la Giunta ha adottato altre importanti delibere. Su proposta dell'assessora alla Pubblica Istruzione Ilaria Portas, sono stati stanziati 3.682.000 euro per l'integrazione delle borse di studio per gli studenti universitari idonei non beneficiari di alloggio, con un contributo di 1.500 euro per chi risulterà in possesso di regolare contratto di affitto. Inoltre, è stato approvato lo stanziamento di 3.800.000 euro per i bandi "fitto casa" rivolti agli studenti sardi che frequentano atenei locali e nazionali.





La Giunta ha anche stanziato 1,8 milioni di euro a favore delle biblioteche comunali per l'acquisto di nuovi volumi, con l'obbligo di destinare il 30% delle risorse all'acquisto di libri editi da case editrici sarde. "Con questo intervento, supportiamo non solo le biblioteche e le librerie del territorio, ma anche l’editoria sarda, andando a colmare il vuoto lasciato dall'eliminazione del Decreto Franceschini," ha spiegato l’assessora Portas. Infine, la Giunta ha deliberato investimenti di 3.900.000 euro per lavori di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile ex CIFDA, un intervento che rientra nel programma di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico. La giornata a Villa Devoto ha visto una serie di misure mirate a rafforzare l'infrastruttura scientifica e sociale dell'isola, con un occhio di riguardo per la candidatura a progetto internazionale e il sostegno agli studenti e alle realtà culturali locali. Sardegna, dunque, al centro non solo del Mediterraneo, ma del futuro.

Oggi, presso Villa Devoto, si è riunita la Giunta regionale sotto la guida della presidente Alessandra Todde, affrontando temi cruciali per il futuro della Sardegna. Tra le decisioni di maggiore rilievo, l'approvazione di un atto di indirizzo per la creazione di una governance multilivello a sostegno della candidatura del sito di Sos Enattos come sede dell'Einstein Telescope, il grande progetto scientifico che potrebbe portare l'isola al centro della ricerca internazionale. La presidente Todde, in sinergia con l'assessore alla Programmazione Giuseppe Meloni, ha sottolineato l'importanza dell'inizi ativa. "Dal 28 al 30 ottobre ospiteremo a Su Gologone la Conferenza G7 Scienza e Tecnologia.