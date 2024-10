Sanità, avviato il dialogo sulla perequazione delle retribuzioni: confronto tra assessorato e sindacati

L’incontro, di natura interlocutoria, ha rappresentato un passo iniziale, rimandando a ulteriori approfondimenti nella prossima settimana. Le sigle sindacali sono state invitate a presentare proposte concrete, utili a integrare la delibera finale della Giunta, attesa entro il mese prossimo. “È stato un dialogo costruttivo – ha dichiarato l’assessore Bartolazzi – e ci impegniamo a trovare una soluzione giusta e rapida per tutti, risolvendo questioni che si trascinano da troppo tempo.”

Cagliari – Si è tenuto oggi l’atteso incontro presso l’assessorato della Sanità, dedicato alla perequazione delle retribuzioni del personale sanitario regionale. Alla riunione, presieduta dall’assessore Armando Bartolazzi, hanno partecipato le principali sigle sindacali del comparto, tra cui Cgs Nursind, Cisl Fp, Confsal, Cse, Fials, Fp Cgil, Nursing Up e Uil Fpl. Il confronto si è focalizzato sul quadro legislativo, nazionale e regionale, che disciplina la perequazione dei trattamenti economici. In particolare, è stato richiamato l’articolo 5, comma 14, della legge regionale n. 1/2023, che consente la rideterminazione dei fondi contrattuali delle Aziende sanitarie, rispettando il limite di spesa per il personale imposto dalla normativa statale e dai criteri di contrattazione collettiva. Uno degli elementi centrali del dibattito è stato l’indicatore di riferimento per la ripartizione delle risorse: il valore medio pro capite del fondo contrattuale per ciascuna Azienda, con un’attenzione particolare a quelle con una media retributiva inferiore a quella regionale.