Futuro Comune Alghero: Incontro con i sostenitori e organizzazione dei gruppi tematici

Durante l’evento, sono stati presentati i portavoce del gruppo, Cristina Moro e Sergio Sanna, già candidati con Futuro Comune alle ultime elezioni comunali, insieme al coordinamento operativo e alla referente per la comunicazione. Si è discusso inoltre dell’organizzazione che la lista intende adottare per continuare il percorso condiviso iniziato con l’elezione del sindaco. È stata sottolineata l’importanza della creazione dei gruppi tematici, in cui ogni cittadino potrà dare il proprio contributo attraverso idee e riflessioni, supportando così l’azione amministrativa del sindaco e della giunta. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a futurocomune.alghero@gmail.com o seguire la pagina Facebook di Futuro Comune

Martedì scorso, 15 ottobre, Futuro Comune ha incontrato i suoi sostenitori e simpatizzanti per fare il punto sui primi mesi di lavoro nell’amministrazione della città. L’incontro, tenutosi nella sede dell’olificio cooperativo a Galboneddu, ha registrato una numerosa partecipazione e ha visto gli interventi del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras, e dei consiglieri della lista, il capogruppo Beatrice Podda e il consigliere Marco Colledanchise.