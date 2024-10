Alghero, assessore alle opere pubbliche Marinaro: "Grazie al lavoro della macchina amministrativa, abbiamo aggiornato il piano triennale in tempi record"

Grazie a questo lavoro, l'amministrazione è riuscita ad aggiornare il piano triennale delle opere pubbliche in maniera accurata, allineandolo agli obiettivi prefissati. Tra i progetti inseriti nel nuovo piano, spiccano la riqualificazione del campo da baseball di Maria Pia (1,6 milioni di euro), il complesso del tennis (300.000 euro) e la costruzione di una nuova mensa scolastica presso la scuola primaria e dell'infanzia "Grazia Deledda" (750.000 euro). Oltre a questi interventi, sono stati pianificati lavori di manutenzione per la copertura della sala del Quarter, la riqualificazione del campo di calcio Pino Cuccureddu e il completamento della palestra geodetica di via Giovanni XXIII.





Marinaro ha sottolineato l’importanza del lavoro coordinato della macchina amministrativa, che ha reso possibile questo aggiornamento in tempi rapidissimi. “L'aggiornamento del piano non è stato solo un esercizio di programmazione, ma un vero e proprio risultato collettivo. Senza la dedizione e l'efficienza del nostro personale, non saremmo riusciti a raggiungere questo obiettivo”. L’impatto di questi interventi non si limita al breve termine. Con questo aggiornamento, l’amministrazione intende rilanciare il settore delle infrastrutture pubbliche, migliorando la qualità della vita dei cittadini e supportando le crescenti esigenze delle società sportive, che negli ultimi anni si stanno affermando a livello nazionale.

Alghero ha approvato un importante aggiornamento al Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, destinando oltre 6,3 milioni di euro per interventi che spaziano dalle strutture scolastiche alle infrastrutture sportive, fino alla riqualificazione di spazi pubblici. Ma dietro questi numeri c’è un lavoro intenso, condotto in tempi rapidi, che il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche e manutenzioni, Francesco Marinaro, ci tiene a sottolineare. “Vorrei ringraziare il personale, gli istruttori tecnici e il personale amministrativo del servizio opere pubbliche e programmazione per l'intenso lavoro che hanno svolto. Questo impegno ci ha consentito, in poco tempo, di candidare progetti importanti, soprattutto nel settore sportivo ma non solo”, ha dichiarato Marinaro.