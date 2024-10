Tensostruttura al Quarter: Forza Italia attacca la Giunta Cacciotto, "Un progetto senza senso che spreca risorse pubbliche"

"Si tratta di una struttura costosa, antieconomica e inadatta," tuonano gli esponenti azzurri. "Il montaggio e lo smontaggio richiedono risorse ingenti e la sua utilità è praticamente nulla, specie in una città come Alghero che già dispone di alternative adeguate come il teatro da 270 posti o le sale conferenze de Lo Quarter." L'accusa non è solo di cattiva gestione delle risorse, ma di vivere alla giornata, senza una pianificazione a lungo termine. Secondo Forza Italia, la tensostruttura rappresenta un investimento sbagliato, e riproporla ora rischia di far spendere ulteriori risorse pubbliche per un progetto "impraticabile e inutile". Il giudizio è severo: "Prima di continuare a gettare denaro su iniziative senza senso, la Giunta farebbe bene a riflettere e pensare a soluzioni più concrete e funzionali. I giudizi di responsabilità contabile sono dietro l’angolo," concludono gli esponenti azzurri.

Alghero, 16 ottobre 2024 - Il Direttivo e il Gruppo consiliare di Forza Italia non risparmiano critiche alla Giunta Cacciotto per la recente delibera che rispolvera la tanto discussa tensostruttura acquistata nel 2017. Questo progetto, voluto per il 100° Giro d’Italia, ha visto la tensostruttura utilizzata una sola volta, per la sala stampa dell’evento, per poi essere dimenticata in un magazzino. Oggi, il Comune propone di riutilizzarla per compensare la mancanza di spazi polifunzionali nel centro storico. Ma per Forza Italia, questa mossa è "fantasia al potere".