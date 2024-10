Alghero approva il Piano Triennale delle Opere Pubbliche: oltre 6 milioni di euro per scuole, sport e riqualificazioni

Altri interventi includono la manutenzione straordinaria della copertura della sala del Quarter, la riqualificazione del campo di calcio Pino Cuccureddu, e il completamento della palestra geodetica di via Giovanni XXIII. Non mancano interventi di riqualificazione nei parchi cittadini, con 190.000 euro destinati al Parco Manno e 366.000 euro al completamento del Parco Caragol. Inoltre, si prevede la riqualificazione della pavimentazione di via Pola e Piazza San Marco a Fertilia (1,5 milioni di euro). Il vicesindaco e assessore alle opere pubbliche e manutenzioni, Francesco Marinaro, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, confermando l'impegno dell'amministrazione nel garantire risorse e pianificare con attenzione gli investimenti per la comunità algherese. Con questo maxi aggiornamento, l’amministrazione comunale intende rilanciare il settore delle infrastrutture e degli spazi pubblici, puntando su una pianificazione a lungo termine per migliorare la qualità della vita dei cittadini e supportare le crescenti esigenze delle società sportive locali, che si stanno affermando anche a livello nazionale.

Con 18 voti favorevoli e 3 astenuti, il Consiglio Comunale di Alghero ha approvato l’aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, confermando investimenti per oltre 6,3 milioni di euro. Questo aggiornamento porta dieci nuovi interventi nelle annualità 2024 e 2025, con un’attenzione particolare a scuola, sport e spazi pubblici. Secondo quanto dichiarato dal Sindaco Raimondo Cacciotto, l’Amministrazione Comunale ha messo in campo una programmazione che mira a risolvere le carenze nei settori scolastico e sportivo. "Riteniamo prioritario attribuire un ruolo importante alla scuola e allo sport," ha commentato Cacciotto, sottolineando la necessità di investimenti concreti in settori che necessitano di ammodernamento e nuovi impianti. Tra i progetti approvati, figurano lavori di riqualificazione del campo da baseball di Maria Pia (1,6 milioni di euro), la riqualificazione del complesso del tennis (300.000 euro) e la realizzazione di una mensa scolastica presso la scuola primaria e dell'infanzia "Grazia Deledda" (750.000 euro).