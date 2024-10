Alghero, Auriemma (FdI): "Sicurezza prioritaria, servono taser alla Polizia Locale"

"La città non può permettersi di derubricare questi episodi come casi isolati," prosegue Auriemma. Secondo il suo intervento, la microcriminalità ha raggiunto livelli preoccupanti e si estende in diversi quartieri della città, colpendo indistintamente cittadini e turisti. Fratelli d'Italia aveva già sollevato la questione durante la precedente amministrazione, presentando un ordine del giorno per sollecitare un equipaggiamento migliore per la Polizia Locale. La richiesta di taser per gli agenti si colloca all'interno di un piano più ampio per migliorare la sicurezza pubblica e garantire una risposta efficace alle situazioni di emergenza.





"Questi dispositivi – continua Auriemma – permetterebbero agli agenti di operare con maggiore sicurezza in contesti potenzialmente pericolosi." L'appello di Auriemma è chiaro: servono azioni concrete, non più solo parole. L'ordine del giorno, precedentemente proposto, sarà ripreso e rilanciato in Consiglio Comunale. Il piano di sicurezza proposto da Fratelli d'Italia coinvolge non solo la Polizia Locale, ma tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire un presidio costante e ridurre drasticamente gli episodi di criminalità. "La sicurezza dei cittadini e dei turisti deve essere una priorità assoluta," conclude Auriemma, ribadendo che Fratelli d’Italia continuerà a spingere per un miglioramento della sicurezza ad Alghero, affinché la città diventi un luogo sicuro e accogliente per tutti.

Dopo una serie di episodi di criminalità verificatisi ad Alghero, Alessio Auriemma, dirigente cittadino di Fratelli d’Italia, ha lanciato un appello per dotare la Polizia Locale di strumenti adeguati a garantire un controllo più sicuro ed efficace del territorio. "Non possiamo più attendere," afferma Auriemma, sottolineando l'urgenza di interventi concreti. Tra i casi citati, lo scippo in via Giolitti e le recenti aggressioni, come quella di maggio ai danni di due anziani, hanno evidenziato la necessità di strumenti più moderni per contrastare la criminalità.