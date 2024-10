Gioventù Nazionale Alghero: Polemos, militanza e nuove sfide per il futuro

L’evento si è aperto con un dibattito sul tema della militanza e sul suo valore fondante per chi si rifà alla tradizione della destra italiana, con i contributi di Carmelo Porcu, Corrado Meloni, Emilio Serra e Ulderico De Laurentiis. Si è parlato di identità, di comunità, di quel senso di appartenenza che spinge a restare in piedi "in un mondo di rovine", come ha affermato Walter Noli, coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale. "I giovani militanti si sono poi confrontati con il capogruppo in Regione Paolo Truzzu, i consiglieri regionali Fausto Piga e Cristina Usai, e l'onorevole Salvatore Sasso Deidda, presidente della Commissione Trasporti della Camera, per discutere delle sfide politiche e sociali più urgenti", ha raccontato Noli. "È stata una occasione ulteriore per ritrovarci, all'insegna dei valori della militanza, dell'identità e della comunità. Constatiamo felicemente che, una volta di più, Gioventù Nazionale si dimostra la più importante realtà giovanile della regione e della nostra città", ha aggiunto.





Alessio Auriemma, vice coordinatore cittadino del movimento giovanile di FDI, ha sottolineato l'importanza di Polemos come momento per fare il punto e prepararsi ai prossimi obiettivi: "Il nostro movimento è più vivo che mai e siamo pronti a dare il massimo nelle battaglie che ci attendono. La militanza, per noi, non è solo una parola ma un impegno quotidiano per il bene dei nostri territori e del nostro Paese."





La plenaria ha rappresentato il momento culminante dell'evento, un'assemblea capace di autocritica e pronta a lanciare nuove sfide per il futuro. "Abbiamo offerto il nostro contributo in un'assemblea capace di autocritica e pronta a lanciare nuove sfide", ha proseguito Auriemma. "In particolare, abbiamo condiviso la nostra esperienza nelle elezioni comunali, dove Gioventù Nazionale ha svolto un ruolo cruciale e determinante. È stato inoltre sottolineato quanto sia importante partecipare anche alle elezioni studentesche e alle varie organizzazioni giovanili: è lì che si costruisce il futuro, ed è lì che dobbiamo esserci! Avanti, con ancora più voglia di fare e di crescere. Il domani appartiene a Noi!"





Alessandro Cocco, consigliere comunale di FDI e esponente di Gioventù Nazionale, ha posto l'accento sull'importanza del coinvolgimento dei giovani nelle amministrazioni locali: "Il contributo dei giovani è fondamentale anche nelle amministrazioni locali. Sono loro a vivere quotidianamente le problematiche delle nostre città e a proporre soluzioni innovative. Il dialogo con i nostri amministratori deve essere costante, per costruire insieme una politica che parta dai territori." In un'epoca in cui l'impegno politico giovanile sembra affievolirsi, questi ragazzi dimostrano che c'è ancora chi crede nei valori e nella possibilità di cambiare le cose. Come ha dichiarato Walter Noli: "Ma, soprattutto, per dare ancora una volta immagine di quello che siamo: una comunità straordinaria di ragazzi e ragazze che, nonostante tutto, hanno scelto di rimanere in piedi in un mondo di rovine." Con Polemos ribadiscono quanto sia centrale la formazione per i giovani della destra italiana e sarda: tramite la militanza, le iniziative di piazza, i volantinaggi, ma anche le sfide elettorali nelle scuole, nelle università e nei comuni. "La sfida dunque prosegue, giorno per giorno, in tutte le piazze, le scuole, le università dell'Isola e di Alghero", ha concluso Noli. "Proseguiamo la nostra battaglia più forti e radicati che mai. L'impegno di Gioventù Nazionale continua, anche ad Alghero".

C'è un'energia nuova che attraversa la Sardegna, portata avanti dai giovani di Gioventù Nazionale. Si è conclusa con successo la quarta edizione di Polemos, l'evento regionale che quest'anno ha trovato dimora a Nuoro, ospitato dalla comunità locale del movimento giovanile di Fratelli d'Italia. Polemos, termine greco che significa "guerra" o "conflitto", non è soltanto un richiamo al passato, ma una metafora potente del presente. Rappresenta la lotta ideale, l'impegno quotidiano che questi ragazzi e ragazze mettono nella militanza politica. Come scrisse Giuseppe Prezzolini, "Gli italiani sono un popolo di contemporanei senza antenati né posteri, perché senza memoria di passato né senso di avvenire." È proprio per ridare senso al passato e costruire il futuro che questi giovani si impegnano ogni giorno.