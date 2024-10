Alghero: incontro tra il sindaco Cacciotto e i rappresentanti del Nou Congrés de Cultura Catalana

Nel corso del dialogo, l'attenzione si è concentrata sull’importanza di rafforzare i legami culturali tra Alghero e i territori di lingua catalana. Il congresso rappresenta un'occasione per creare uno spazio di dibattito e confronto che permetta a chi vive in queste aree di condividere idee, progetti e iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale comune. La presenza di Alghero a questo evento si configura come un'opportunità per riaffermare la propria identità catalana e per discutere il futuro della lingua e della cultura locale.





Il sindaco Cacciotto ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel promuovere iniziative concrete che possano supportare la diffusione della lingua catalana di Alghero, con particolare attenzione alle scuole e ai giovani. Un dialogo che guarda al futuro, ma con le radici ben salde nella storia e nelle tradizioni della comunità algherese. L’incontro con Plantada e Coghene segna un primo passo verso una collaborazione che mira a portare Alghero al centro delle discussioni culturali dei territori catalanofoni, valorizzando il contributo della città in questo importante percorso.

Ad Alghero, il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme all’assessore Francesco Marinaro, ha incontrato Esteve Plantada, direttore del Nou Congrés de Cultura Catalana, e Irene Coghene, membro del Comitè Executiu. L’incontro ha avuto un significato particolare, in vista della partecipazione della città di Alghero e della sua comunità alla celebrazione del congresso previsto per il 2025.