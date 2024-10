Alghero: primo passo verso la riapertura della pista di atletica di Maria Pia - Le parole di Enrico Daga

L’incontro ha visto la partecipazione degli ingegneri e dei realizzatori dell’opera, insieme ai tecnici comunali, per valutare la conformità della pista agli standard richiesti. Enrico Daga, assessore al Bilancio con delega al Demanio, Patrimonio e Impianti sportivi del Comune di Alghero, ha commentato: "Oggi si è compiuto un primo passo verso la riapertura di un campo polivalente che, oltre al calcio contenuto al suo interno, potrà dare importanti risposte ad una disciplina trascurata da troppo tempo: l'atletica leggera." Le sue parole sottolineano l’importanza di un progetto che ha tardato a riprendere il cammino, ma che ora sembra finalmente destinato a dare una nuova opportunità agli sportivi locali.





Il futuro dell’impianto dipende ora dalla conclusione dell'iter burocratico necessario per l'omologazione, senza il quale la pista non potrà essere aperta al pubblico. La speranza è che non si tratti dell'ennesimo passaggio a vuoto, ma che l’impegno profuso per arrivare a questo punto trovi finalmente il suo compimento, ridando agli atleti di Alghero uno spazio adeguato per allenarsi e competere. Un traguardo che, se raggiunto, potrebbe restituire una boccata d’ossigeno a una disciplina che aspetta da tempo un segnale concreto.

Dopo mesi di attesa, la pista di atletica di Maria Pia ad Alghero vede finalmente una ripresa per la strada verso la riapertura. I lavori, conclusi nell’ottobre del 2023, erano rimasti in stallo fino ad oggi, giorno in cui è stata completata la prima fase dell'omologazione.