Alghero: presto una risoluzione sulla legge regionale per le aree non idonee all'energia rinnovabile





L’Assessore all’Urbanistica, Roberto Corbia, ha spiegato che non esistono aree idonee nel territorio di Alghero per ospitare grandi impianti di energia rinnovabile, evidenziando che la proposta di legge regionale segue criteri condivisi anche con l’Amministrazione comunale. "Alghero è interessata dalle cosiddette opere a terra - ha dichiarato Corbia - e, da questo punto di vista, la proposta di Legge della Regione, che ha svolto i suoi passaggi in Commissione, va in una direzione da considerare positiva. La serie di vincoli già presenti non rendono in sostanza idoneo il nostro Porto ad accogliere impianti di connessione all’offshore".





I presidenti delle Commissioni, Christian Mulas ed Emiliano Piras, annunciano che la discussione si concretizzerà presto in una risoluzione formale da presentare in Consiglio Comunale. Il documento sarà parte del secondo ciclo di consultazioni con i territori, con l'obiettivo di migliorare la proposta di legge regionale. “Massima attenzione verso il tema, la difesa del territorio e il rispetto dei 7.200 cittadini che ad Alghero hanno firmato per la proposta di legge contro la speculazione energetica”, hanno dichiarato Mulas e Piras, sottolineando il loro impegno nel dibattito sull’eolico.

Alghero, 10 ottobre 2024 – Le Commissioni Consiliari II e V di Alghero hanno esaminato il disegno di legge della Regione, incentrato sulla tutela del paesaggio e sulla limitazione del consumo di suolo per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili.