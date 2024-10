Forza Italia risponde a Orizzonte Comune: "Basta mistificazioni, pensiamo al futuro di Alghero"

"Parlare di progetti concreti per l’allungamento della stagione turistica non è saccenza, ma una visione politica che guarda oltre le chiacchiere da bar e punta a offrire soluzioni reali per Alghero e per l'intero comparto turistico", ribadisce il gruppo consiliare di FI. Inoltre, Forza Italia non accetta che si cerchi di riscrivere la storia recente del Parco di Porto Conte: "Chi oggi punta il dito contro la nostra visione, dovrebbe ricordare bene chi c’era al timone del Parco fino a ieri, chi ha avviato progetti come il posizionamento delle boe, e quale parte politica ne aveva la responsabilità diretta. Se ci sono dei problemi, questi vanno ricercati in scelte e decisioni prese dal passato, non certo nella nuova amministrazione." Quanto alla gestione dei fondi per i pescatori, il gruppo di FI invita a una riflessione più seria: "Se ci sono dubbi sulla distribuzione dei 198.000 euro, siamo i primi a chiedere trasparenza e a sollecitare una verifica amministrativa e contabile. Ma la strumentalizzazione politica non aiuterà di certo a chiarire la vicenda, anzi rischia solo di gettare fumo negli occhi dei cittadini." Forza Italia lancia un appello alla maggioranza consiliare di Alghero, chiedendo un confronto politico che vada oltre le polemiche sterili: "La città di Alghero ha bisogno di una politica che guardi avanti, non di accuse reciproche e di scontri demagogici. Siamo pronti a confrontarci sui temi concreti, perché alla fine, saranno i cittadini a giudicare chi lavora davvero per il bene della comunità."

Forza Italia replica con fermezza alle accuse mosse da Orizzonte Comune sulla gestione del Parco di Porto Conte e sull'allungamento della stagione turistica. È evidente che, quando la sinistra non sa come difendere le sue posizioni, cerca di rimescolare le carte, mistificando la realtà con un'infinita serie di accuse che non tengono conto della verità dei fatti. In risposta all'attacco sulla "saccenza", Forza Italia sottolinea che la presentazione di un programma elettorale non è un esercizio di presunzione, ma un atto di chiarezza verso gli elettori, un modo per delineare un futuro per la città.