Forza Italia: "La nostra visione per Alghero è concreta, non 'saccenza'"

"Abbiamo solo riproposto i temi della nostra campagna elettorale e del nostro programma", specificano, evidenziando come i loro punti non fossero inclusi nel "programma della coalizione Campo larghissimo, del tutto asfittico e redatto frettolosamente". In particolare, FI contesta la strategia limitata a richiedere più voli per l'allungamento della stagione turistica: "Riteniamo non sia saggio puntare all’allungamento della stagione limitandosi a chiedere più voli. Per attrarre flussi turistici nei mesi di bassa stagione bisogna organizzare eventi culturali, musicali, sportivi, rassegne enogastronomiche con caratteristiche identitarie e eventi congressuali." Nel loro comunicato, Forza Italia non si limita alla critica, ma propone soluzioni concrete, come la creazione di un palazzetto dello sport da 2.000 posti, necessario per ospitare eventi di ampio respiro.





Nel frattempo, suggeriscono di prendere "in locazione un 'Palatenda' modulare da 1.500 posti da collocare vicino al Palacongressi", un'idea che, sostengono, trova consenso nella stessa coalizione avversaria. Ma il loro impegno non si ferma qui: un dialogo aperto con il Consorzio Riviera del Corallo, gli operatori, i Centri Commerciali naturali e le borgate è visto come essenziale per il rilancio di Alghero. E la valorizzazione dei "talenti artistici e creativi" locali viene rilanciata come un pilastro per attrarre investimenti e turismo. Forza Italia sottolinea la propria intenzione di lavorare "nell'interesse dei cittadini e di un territorio che ha necessità di crescere, nonostante le manifestazioni di gretta intolleranza politica". Questa posizione non rappresenta solo una difesa delle proprie scelte, ma anche un invito a una politica costruttiva e aperta al confronto, lontana dalle polemiche sterili. Per Forza Italia, il dialogo non significa rinunciare alla propria visione, ma renderla concreta attraverso un'azione politica che guardi ai bisogni della città e dei suoi cittadini.

Forza Italia risponde alle recenti critiche della maggioranza consiliare di Alghero, ribadendo con fermezza la propria posizione sui temi chiave della città. "La maggioranza, monca di una forza politica importante come Orizzonte Comune e visibilmente stramata, confonde il significato del termine 'saccenza' con quello di programma, progetti e obiettivi politici", attacca il gruppo consiliare di FI, sottolineando il nervosismo mostrato dagli avversari nei confronti di un’opposizione che svolge il ruolo affidatole dagli elettori. Forza Italia chiarisce che la propria agenda politica non è frutto di arroganza, ma di un'idea chiara e articolata per lo sviluppo di Alghero.