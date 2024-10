Marco Tedde (Forza Italia) sulla continuità territoriale di Alghero: "Stop agli applausi, servono piani concreti per il turismo"

Per Tedde, questa è una visione "riduttiva e priva di prospettiva". Secondo il consigliere azzurro, la sfida vera per Alghero è “progettare l’allungamento della stagione turistica, anche in chiave territoriale”. Tedde punta il dito contro l'assenza di un'offerta turistica attrattiva nei mesi di bassa stagione: “Non riusciamo ad attrarre significativi flussi turistici non perché ci sono pochi voli, ma perché a parte il mare nei mesi estivi, nei periodi di bassa stagione non c’è un’offerta con capacità attrattive”. E non mancano le proposte concrete: un "Palatenda" modulare da 1.500 posti per eventi culturali e congressuali, il coinvolgimento del Consorzio Riviera del Corallo e dei diversi attori locali per dare vita a un progetto che sappia mettere in risalto l’identità culturale di Alghero e attrarre visitatori anche fuori stagione. Tedde non dimentica di sottolineare il ruolo della Regione e della Giunta Solinas nel delineare l'attuale sistema dei trasporti: “Il sistema del trasporto aereo non è stato progettato dalla Giunta Todde ma dall’Assessore della Giunta Solinas Moro.





Un sistema sperimentale che prevede aiuti sociali ai passeggeri e il finanziamento di nuovi collegamenti triennali”. L’esponente di Forza Italia chiude il suo intervento con un appello a mettere da parte i facili entusiasmi: “In tempi rapidi occorre progettare il futuro di questo territorio”, sottolineando che “oltre agli applausi per risultati amministrativi poco significativi”, è necessario un impegno concreto per rilanciare davvero Alghero come destinazione turistica.

Mentre il dibattito sulla continuità territoriale all'aeroporto di Alghero si anima di proclami e celebrazioni, Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, mantiene una posizione critica. “Leggere i 'peana' di vittoria per l’apertura delle buste fa un po’ sorridere. La grancassa propagandistica non può mettere in secondo piano che, con le ulteriori cospicue risorse stanziate, era quasi impossibile che non vi fossero Compagnie aeree interessate”, afferma Tedde, evidenziando come l’aumento delle compensazioni finanziarie per le tratte Alghero-Milano (+68,6%) e Alghero-Roma (+46,1%) abbia reso scontato l’interesse delle compagnie. Tedde non si limita a criticare l'enfasi sugli aspetti economici del bando, ma va oltre, attaccando la visione del Sindaco Cacciotto, che a suo dire si accontenta di “confidare nella Regione e nella nuova continuità territoriale per garantire il diritto alla mobilità e l’incremento dei flussi turistici”.