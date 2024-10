Continuità aerea, Fratelli d’Italia Alghero: “Grazie al Governo, ora Regione non indugi"

Le offerte di ITA Airways su Milano e quelle di ITA e Volotea su Roma lo dimostrano chiaramente. Ora, la Regione deve agire con altrettanta determinazione. Serve una riforma che dia stabilità e continuità ai collegamenti aerei di tutta la Sardegna. I sardi meritano un sistema di trasporto aereo che li colleghi efficacemente con l’Italia e il resto del mondo, senza ritardi né incertezze.

La presentazione delle offerte per lo scalo di Alghero è la dimostrazione che il nord-ovest della Sardegna non è stato dimenticato. Come promesso dal Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda, e confermato dalle azioni del Governo Meloni, la continuità territoriale ha trovato un punto fermo. Alghero, con le offerte di ITA Airways e Volotea, si conferma centrale nei collegamenti per Roma e Milano. Il lavoro del governo ha reso possibile un bando che garantisce sicurezza nei collegamenti con le principali città italiane, grazie anche all'incremento della dotazione finanziaria. Questo non è un risultato isolato, ma frutto di un impegno serio e costante per assicurare ai sardi il diritto di viaggiare senza limitazioni.