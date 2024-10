Cacciotto sulla continuità territoriale: "Un passo avanti, ma serve un impegno maggiore"

Cacciotto ha inoltre sottolineato l'importanza di una visione a lungo termine: "Per il Nord Ovest della Sardegna è necessario pensare in un'ottica di rete metropolitana, unendo le forze e collaborando per costruire un sistema di mobilità che garantisca ai residenti pari opportunità di spostamento rispetto a chi non vive le difficoltà dell'insularità." In merito alla gara appena conclusa, il sindaco ha riconosciuto il lavoro svolto dall'assessorato regionale per rendere le rotte più appetibili: "L'importante lavoro dell'assessorato ha contribuito a ottenere queste offerte dopo il fallimento del precedente bando. Tuttavia, la decisione odierna di Aeroitalia di lasciare lo scalo di Alghero dimostra quanto ci sia ancora da fare. Era una decisione già nell'aria da giugno 2024 e oggi si è concretizzata con la loro mancata partecipazione alla gara." Cacciotto ribadisce quindi la necessità di non fermarsi a questo risultato, ma di continuare a lavorare in sinergia con la Regione per garantire una mobilità stabile e sicura per i cittadini sardi.

La recente apertura delle buste contenenti le offerte per le tratte Alghero-Roma e Alghero-Milano, con la partecipazione di Volotea e Ita Airways, è stata accolta positivamente dal sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto. Il primo cittadino, però, non nasconde la necessità di affrontare ancora molti nodi critici per garantire un futuro stabile alla mobilità della Sardegna. "La partecipazione di due compagnie aeree rappresenta un segnale positivo, ma non dobbiamo dimenticare che questo non risolve completamente le problematiche che hanno portato all'allontanamento progressivo delle compagnie dall'aeroporto di Alghero," ha dichiarato Cacciotto. "È fondamentale che la Regione continui a lavorare per una continuità territoriale solida e sostenibile, affinché il diritto alla mobilità dei sardi resti al centro del dibattito politico."