Fratelli d'Italia, Alghero e Sardegna: un futuro turistico al centro del dibattito nazionale

Parole che non sono solo una lode all’impegno regionale, ma anche un riconoscimento al modello di governance proposto da Fratelli d’Italia, che mira a promuovere il turismo non solo come settore economico, ma come motore di crescita culturale e sociale. Durante l'assemblea, alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè, si sono affrontate questioni di estrema rilevanza per il settore. Tra i temi discussi, la nuova disciplina dell’imposta di soggiorno e il CIN (Codice Identificativo Nazionale), strumenti volti a regolamentare la ricettività turistica e a combattere l’abusivismo, sempre tenendo presente la tutela della proprietà privata. La promozione del turismo sostenibile e la digitalizzazione delle imprese turistiche sono stati altri argomenti chiave, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle destinazioni italiane.





Non meno importante è stata la discussione sul trasporto aereo, con la partecipazione dell’On. Salvatore Deidda, che ha affrontato la difficile situazione della continuità territoriale, tema critico per regioni come la Sardegna, dove il collegamento con il continente è essenziale per la crescita turistica e commerciale. Il messaggio finale di Di Gangi è chiaro: "Il turismo è un volano fondamentale per l’economia italiana, e Fratelli d’Italia è in prima linea per sostenere la sua crescita". Questa visione politica, orientata a creare opportunità di lavoro e di sviluppo per la comunità, sottolinea l'importanza di un dialogo aperto e di una strategia mirata per il futuro turistico della Sardegna.

La Sardegna e, in particolare, Alghero hanno avuto un ruolo di rilievo alla III Assemblea Nazionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d'Italia, tenutasi a Brucoli (SR) nell’ambito dell’evento “Italia, le radici della bellezza”. Marco Di Gangi, coordinatore regionale del Dipartimento Turismo Sardegna, ha partecipato alla riunione, portando il contributo della regione e sottolineando il lavoro svolto dal centrodestra per il potenziamento del settore turistico. Di Gangi ha messo in evidenza i risultati raggiunti grazie a una politica attenta e vicina agli operatori del settore. "Alghero e la Sardegna hanno potenzialità enormi ancora da sviluppare, ma grazie alle amministrazioni di centrodestra, sono stati fatti passi significativi negli ultimi anni", ha affermato Di Gangi.