Mercati di Alghero tra promesse e immobilismo: il duro affondo di Forza Italia

Anche l'assessora allo Sviluppo Economico, Ornella Piras, ha evidenziato il valore del Mercato del Primo Pescato come simbolo della filiera corta e dell'economia locale. Il suo obiettivo è rafforzare il settore del pescato a km zero, investendo sulle eccellenze del territorio. Tuttavia, proprio mentre la Giunta annuncia l’avvio dei lavori, il gruppo consiliare di Forza Italia, composto dai consiglieri Tedde, Caria, Ansini, Bardino e dall’ex assessore Peru, interviene duramente, criticando l’attuale gestione e puntando il dito sui ritardi e l’inefficienza dell’amministrazione. Secondo Forza Italia, infatti, le risorse necessarie per la riqualificazione del Mercato del Primo Pescato erano già state stanziate nel novembre 2023 grazie ai fondi concessi dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) durante la precedente legislatura.





L’ex assessore Peru aveva destinato 125 mila euro al Mercato del Primo Pescato e 375 mila euro al Mercato Civico di via Sassari, con l’obiettivo di rifare le coperture, i bagni e gli ingressi di quest’ultimo. Il gruppo azzurro sottolinea come, nonostante i fondi fossero già stati reperiti e i progetti fossero stati avviati in tempi stretti, i lavori non siano mai partiti dopo la revoca di Peru dall’incarico a fine 2023. “Non c'è alcun merito nell’annunciare oggi interventi che erano già stati pianificati e finanziati lo scorso anno – affermano i consiglieri – la delibera n. 253 del 2 ottobre 2024, che approva il progetto di fattibilità tecnico-economica per il Mercato del Primo Pescato, è solo la ratifica di un lavoro svolto dall’ex assessore Peru.” A peggiorare il quadro arriva l’allagamento del Mercato Civico di via Sassari, causato dalle prime piogge di stagione. Questo episodio ha paralizzato le attività degli operatori, mettendo in luce le gravi mancanze nella manutenzione della struttura.





Forza Italia denuncia che, nonostante l’urgenza della situazione, nulla è stato fatto dall’attuale amministrazione per risolvere il problema. “Siamo ancora nella fase di revisione del progetto preliminare – lamentano i consiglieri – quando già lo scorso anno erano stati fissati tempi stretti per completare i lavori entro l'inverno.” Il Mercato Civico, uno dei simboli della vita commerciale cittadina, continua a soffrire gli effetti di una gestione che Forza Italia definisce "immobilizzata". L'episodio dell’allagamento, avvenuto in una struttura storica e vitale per Alghero, è per il gruppo consiliare la prova più evidente del disinteresse dell'amministrazione verso le opere pubbliche strategiche. “Le risorse c'erano e i progetti erano pronti – ribadisce il gruppo – ma un anno dopo, tutto è fermo al punto di partenza, con solo roboanti annunci privi di sostanza.” La denuncia di Forza Italia non si limita ai mercati. I consiglieri lamentano infatti che questo immobilismo riguarda anche molte altre opere pubbliche in città.





"L'amministrazione attuale si è presentata come quella del cambiamento e dell'efficienza – concludono Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru – ma tutto ciò che vediamo è un totale stallo, condito da annunci vuoti e squilli di tromba per festeggiare il nulla." A preoccupare ulteriormente è il fatto che, secondo il gruppo consiliare, i lavori del Mercato del Primo Pescato – da loro considerati essenziali per l’economia locale – stiano andando avanti senza una reale accelerazione, con l’affidamento delle opere previsto solo entro la fine dell’anno. “Non possiamo fare altro che rilevare una situazione di stallo – continuano i consiglieri – in cui opere importanti per la città vengono gestite con estrema lentezza, mentre i cittadini e gli operatori economici pagano le conseguenze di questa inefficienza.” Nel quadro complessivo, per Forza Italia, non ci sono dubbi: la giunta comunale, al di là degli annunci, non ha saputo garantire la continuità amministrativa necessaria per completare opere cruciali per la città. “L’inefficienza amministrativa si è tradotta in un danno economico per Alghero – concludono – mentre i mercati, tanto decantati come risorsa strategica, continuano a versare in condizioni inaccettabili.”

