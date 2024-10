Riqualificazione del Mercato del primo pescato: 125 mila euro per il rilancio di un simbolo dell'economia algherese

“Questo progetto è solo l'inizio di un più ampio piano di interventi che riguarderanno non solo il mercato ma altre strutture cittadine,” ha dichiarato Marinaro, sottolineando l'importanza di questo mercato per il tessuto economico e sociale di Alghero. In particolare, l'assessore ha evidenziato che la priorità è mettere a norma l'edificio, rendendolo sicuro e più accogliente sia per i pescatori che per i clienti. Ornella Piras, assessora allo Sviluppo Economico, ha invece focalizzato l’attenzione sul ruolo del mercato come fulcro dell'economia locale. “Rafforzare la filiera del pescato attraverso il miglioramento delle strutture significa investire non solo sui prodotti del territorio, ma anche sul futuro della comunità algherese,” ha dichiarato Piras.





Il suo impegno è rivolto a favorire lo sviluppo economico della città, partendo proprio dalle eccellenze locali come il pescato a km zero. La prima fase dei lavori si concentrerà sulla sistemazione dell'impianto antincendio e la realizzazione di nuovi locali tecnici, con l’affidamento delle opere previsto entro la fine dell’anno. I lavori successivi includeranno il risanamento delle coperture e la sostituzione degli infissi. Non si tratta semplicemente di un'operazione tecnica, ma di una visione strategica per trasformare il Mercato del primo pescato in un luogo funzionale e rappresentativo dell’identità algherese. Per Marinaro e Piras, il Mercato rappresenta non solo una struttura economica, ma un simbolo della vita cittadina. Il loro impegno comune mira a renderlo un punto di riferimento per la comunità, dove la tradizione della pesca si sposa con il futuro dello sviluppo locale.

La Giunta comunale di Alghero ha recentemente dato il via libera a un progetto di riqualificazione per il Mercato del primo pescato, situato alla banchina Millelire, con un investimento di 125 mila euro. L'intervento è fondamentale per ripristinare la funzionalità di una struttura strategica per la città, nata a metà degli anni 2000 per favorire la vendita diretta dei prodotti della piccola pesca algherese. L’obiettivo principale è la messa in sicurezza degli impianti e la realizzazione di migliorie che ne garantiranno la piena operatività. L'assessore alle Opere Pubbliche e vicesindaco, Francesco Marinaro, si è detto soddisfatto del passo avanti compiuto.