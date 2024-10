Alghero: L'amministrazione Cacciotto prosegue le relazioni con la Catalogna nel solco tracciato dalla giunta Conoci

Questo rinnovato interesse della giunta Cacciotto si inserisce in un percorso già avviato dall'amministrazione Conoci negli ultimi cinque anni. Mario Conoci, durante il suo mandato come sindaco, in concerto con la giunta ha rafforzato i rapporti con la Catalogna, facendoli diventare più forti che mai. L'amministrazione ha lavorato attivamente per promuovere sia la dimensione culturale che quella economica, consolidando Alghero come un ponte tra la Sardegna e la Catalogna.





Tra le iniziative più rilevanti del periodo Conoci c'è stata la partecipazione come ospite d’onore alla fiera di Calella, vicino a Barcellona, e l’organizzazione di "Navigantes", una grande sfilata che ha portato il folklore e l’identità sarda nel cuore storico di Barcellona. Nel 2021, Alghero ha accolto la più grande manifestazione folkloristica al mondo, Adifolk, con oltre mille partecipanti provenienti dalla Catalogna, tra cui figure di spicco come la presidente del parlamento Laura Borràs e la ministra Victoria Alsina. Un altro momento significativo è stato l'arrivo ad Alghero del Presidente Carles Puigdemont, in occasione della sua liberazione da parte della magistratura italiana, evento che ha rafforzato ulteriormente i legami tra le due comunità. L'amministrazione Conoci ha anche lavorato sul piano istituzionale, firmando accordi e memorandum con i rappresentanti in Italia e ad Alghero della Generalitat de Catalunya, confermando l’amicizia e la collaborazione tra le due realtà. Inoltre, sono stati potenziati i collegamenti via mare con Grimaldi e via aerea con Ryanair verso la Catalogna, facilitando così gli scambi tra le due regioni.





Ora, con l'amministrazione Cacciotto, l'intento è di dare ulteriore impulso a questo rapporto, puntando su progetti che possano non solo celebrare le affinità culturali, ma anche trasformarsi in vere e proprie opportunità di sviluppo economico e turistico. “Ci siamo ripromessi, con l'Amministrazione di Tarragona, che questa fratellanza sia sempre più ricca di significati – affermano Piras e Sanna – non solo con visite reciproche, ma coinvolgendo le scuole e approfondendo la promozione turistica." L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale condiviso, sfruttando l’attrattiva del legame con la Catalogna per incentivare un turismo più consapevole, attento alle tradizioni e all'identità dei territori.





Inoltre, la volontà è quella di gettare le basi per futuri rapporti tra le imprese del territorio, stimolando scambi commerciali e occasioni di sviluppo economico. Con questa nuova fase, l’amministrazione Cacciotto intende proseguire e ampliare il lavoro svolto negli ultimi anni, ponendo l'accento su progetti di lungo respiro che possano rafforzare il ruolo di Alghero come ponte tra la Sardegna e la Catalogna.

Alghero guarda nuovamente alla Catalogna per rafforzare le proprie relazioni e creare nuove opportunità culturali, turistiche ed economiche. Un legame che affonda le radici nel 1972, anno in cui fu siglato il gemellaggio con Tarragona, e che oggi l'amministrazione Cacciotto vuole portare a un nuovo livello. Dal 21 al 23 settembre, le assessore alla Cultura e al Turismo, Raffaella Sanna e Ornella Piras, sono state ospiti del Municipio di Tarragona, partecipando alle celebrazioni per la festa di Santa Tecla. Durante l’evento, simbolo delle tradizioni catalane, con i celebri "Castells" che animano la città, le rappresentanti dell'amministrazione hanno avuto l'opportunità di discutere su come rilanciare e approfondire la collaborazione tra Alghero e le realtà catalane.