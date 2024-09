Polemiche sulla gestione dei terreni di Punta Giglio e Capo Caccia: la replica di "Orizzonte Comune"

FdI ha infatti sottolineato che quelle risorse sarebbero potute essere meglio utilizzate per completare i lavori della piscina comunale, una posizione che Orizzonte Comune non esita a smontare, ponendo un quesito diretto e incisivo: "Ma perché non lo hanno fatto loro nei precedenti 5 anni di amministrazione? Dove erano i loro compagni di viaggio in tutto quel periodo meraviglioso per Alghero?". Il circolo esorta Fratelli d’Italia a svolgere il proprio ruolo di opposizione in modo "trasparente e costruttivo", suggerendo che la critica politica dovrebbe mettere da parte gli interessi di partito e focalizzarsi sugli interessi della comunità algherese. "Sarebbe auspicabile che anche FdI si mettesse a svolgere il proprio ruolo di opposizione in maniera trasparente e costruttiva, mettendo da parte le bandiere e pensando finalmente agli interessi della città di Alghero e degli algheresi," concludono. Una replica che non lascia spazio a interpretazioni e che evidenzia come il dibattito sulla gestione dei terreni di Punta Giglio e Capo Caccia sia destinato a rimanere al centro del confronto politico ad Alghero.

“A volte ritornano!”, è con queste parole che il circolo di "Orizzonte Comune" di Alghero replica con toni accesi alle recenti dichiarazioni rilasciate da Fratelli d’Italia in merito all’acquisizione dei terreni tra Punta Giglio e Capo Caccia. Una risposta dura e senza mezzi termini, che mette in discussione non solo le critiche mosse dal coordinatore cittadino e dal capogruppo consiliare di FdI, ma anche la coerenza del loro operato durante gli anni in cui la stessa coalizione ha governato la città. "Ci vuole davvero una bella faccia di cartone per fare certe affermazioni!", scrivono gli esponenti di Orizzonte Comune, esprimendo il loro stupore per le riflessioni pubbliche del partito di destra riguardo alla scelta dell'attuale amministrazione di investire nell'acquisizione dei terreni.