Politica Alghero si riprende Punta Giglio e Capo Caccia: Storica vittoria del consiglio comunale - L'opposizione si spacca

Con 13 voti favorevoli, il Consiglio comunale ha approvato l’autorizzazione all’acquisto di 200 ettari di terreni privati situati nel Parco Regionale di Porto Conte, segnando un momento storico per la città di Alghero. Questa decisione rappresenta non solo un importante traguardo per la salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio naturale, ma anche una testimonianza della visione lungimirante dell'Amministrazione. L'operazione, che coinvolge terreni di straordinaria importanza ambientale tra Punta Giglio e Capo Caccia, garantirà ai cittadini la possibilità di godere appieno del territorio comunale, evitando qualsiasi forma di speculazione futura. La tutela della Torre della Pegna, che entrerà anch'essa a far parte del patrimonio pubblico, è un segnale chiaro della volontà di restituire alla collettività ciò che è sempre appartenuto agli algheresi. È significativo notare come l'opposizione abbia mostrato evidenti segnali di frattura in occasione della votazione: Fratelli d’Italia si è astenuta, Forza Italia si è opposta, e la Lega non ha partecipato al voto. Questo dimostra, ancora una volta, l'importanza e la portata della delibera approvata. La stessa opposizione ha contribuito a evidenziare la rilevanza dell’operazione, offrendo la conferma dell’indiscutibile necessità e beneficio per l’intera comunità algherese. L'acquisizione dei terreni pone Alghero in una posizione di vantaggio anche in vista di possibili finanziamenti europei, rendendo la città protagonista di un progetto di tutela e valorizzazione che guarda al futuro. La rapidità e l'efficacia con cui l'Amministrazione ha agito per partecipare al bando regionale testimoniano l’impegno e la dedizione verso un obiettivo che va oltre gli interessi politici, puntando al bene collettivo. Un ringraziamento va a tutte le forze che hanno sostenuto questa importante iniziativa: Alleanza Verdi e Sinistra, Città Viva, Futuro Comune, Movimento 5 Stelle, Noi Riformiamo Alghero, Partito Democratico, e Orizzonte Comune. Questa delibera segna il primo passo di un percorso che, siamo certi, porterà ad altri successi per la nostra città e per la tutela del suo straordinario patrimonio naturale.