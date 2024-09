Centrodestra algherese: "La sinistra manca di visione". Prima variazione di bilancio dell'amministrazione Cacciotto delude le aspettative

"Abbiamo dimostrato ancora una volta di anteporre il bene della città alle logiche di parte", ha sottolineato Marco Tedde di Forza Italia. Tuttavia, la variazione di bilancio n. 20, definita dal centrodestra come "il primo vero atto politico dell’amministrazione di sinistra", ha suscitato forti perplessità. "Una variazione fatta con risorse stanziate un tanto al chilo, difficili se non impossibili da impegnare e spendere entro il 31/12, specialmente alla luce del caos creato dalle scelte dell'assessore Daga, che ha privato i settori tecnici dei propri dirigenti," ha commentato Alessandro Cocco di Fratelli d'Italia. Il centrodestra ha criticato la mancanza di dettagli e risposte da parte dell'amministrazione sui progetti nebulosi presentati, rilevando che molti settori cruciali sono rimasti privi di risorse a causa di spaccature interne alla maggioranza. Da discutere, inoltre, la scelta dell'amministrazione di acquisire alcuni terreni presso Porto Conte e Punta Giglio, una decisione definita "frettolosa e senza una visione chiara del futuro utilizzo", secondo Michele Pais della Lega.





"Questa variazione, frutto esclusivamente delle scelte della sinistra, appare miope e priva di concretezza. L’amministrazione Cacciotto ha mostrato la sua mancanza di una vera strategia per il futuro di Alghero," ha concluso il centrodestra, ribadendo il suo impegno a monitorare attentamente l’operato dell’attuale amministrazione e a intervenire ogniqualvolta la città rischi di subire le conseguenze di scelte avventate e prive di visione. Un inizio incerto per la giunta Cacciotto, che, secondo l’opposizione, sta già mostrando limiti evidenti nella gestione delle risorse e nella capacità di indirizzare Alghero verso un futuro di crescita e sviluppo.

Alghero, 25 settembre 2024 – Si è conclusa la seduta di Consiglio Comunale del 24 e 25 settembre che ha visto la maggioranza di sinistra approvare i suoi primi atti politici, tra cui due variazioni di bilancio. Il centrodestra, all'opposizione, ha voluto esprimere il proprio giudizio in un comunicato unitario, sottolineando le criticità della nuova amministrazione e l'assenza di una visione chiara e concreta. "Con onestà intellettuale e senso di responsabilità, abbiamo votato favorevolmente la variazione di bilancio n. 19, riconoscendo che le risorse stanziate provengono in gran parte dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, sia a livello regionale che comunale," si legge nel comunicato firmato dai rappresentanti dei principali partiti di opposizione: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Patto per Alghero - Udc e Prima Alghero. Lo stesso senso di responsabilità ha spinto il centrodestra a garantire il numero legale necessario per l’apertura dei lavori del Consiglio, nonostante le numerose assenze tra i consiglieri di maggioranza.