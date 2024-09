Forza Italia in difesa della sanità algherese: Cappellacci e i vertici AOU sottolineano i progressi dell’Ospedale Marino e lanciano l’allarme sulla proposta di retrocessione

"L’ispezione del Presidente Cappellacci rappresenta una presa di coscienza dei problemi della sanità algherese, ed è un segnale di attenzione che speriamo si traduca in azioni concrete," hanno dichiarato Marco Tedde, Caria e Ansini al termine della visita. Durante il sopralluogo, a cui hanno partecipato anche il Rettore Prof. Mariotti, il Pro Rettore alla Sanità Prof. Doria, il Sindaco Cacciotto e il Presidente della Commissione Sanità cittadina Mulas, sono stati evidenziati i numeri che testimoniano la crescita esponenziale dell'Ospedale Marino: gli interventi sono passati dai 226 del 2021 ai 533 nei primi 8 mesi del 2024, mentre quelli protesici da 24 a 79 nello stesso periodo. Dati che dimostrano, come ha sottolineato l’On. Cappellacci, “il contributo significativo dell'AOU di Sassari nel miglioramento delle prestazioni fornite dall'Ospedale Marino, grazie a investimenti strutturali e a una politica del personale efficace.” L'Ospedale, infatti, è diventato parte del Dipartimento di Scienze Motorie, Neurologiche e Riabilitative dell'AOU, offrendo corsi di laurea in Riabilitazione e Scienze Motorie e una Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.





Tedde, Caria e Ansini hanno espresso forte preoccupazione riguardo alla proposta di legge che prevede la retrocessione del Regina Margherita alla ASL di Sassari: "Si rischierebbe di azzerare gli straordinari risultati raggiunti negli ultimi anni di gestione universitaria. Sarebbe come gettare via il lavoro fatto, privando il Marino del personale specializzato e impoverendo le prestazioni sanitarie che in questi anni hanno conosciuto una crescita costante e proficua." Il Consigliere di Forza Italia Marco Tedde ha ribadito: “È inaccettabile rischiare di compromettere i progressi ottenuti, soprattutto quando l’Ospedale Marino si sta affermando come un centro di eccellenza. La nostra battaglia sarà quella di difendere il diritto dei cittadini a una sanità di qualità, e ci opporremo con determinazione a ogni tentativo di smantellare ciò che è stato costruito con fatica e competenza.”





La visita di Cappellacci si è conclusa con un richiamo alla sicurezza in sanità, alla luce del recente decreto del Consiglio dei Ministri che inasprisce le pene contro chi aggredisce il personale medico: “Non basta punire i responsabili – ha dichiarato Cappellacci – bisogna garantire condizioni di lavoro dignitose e sicure per tutti gli operatori sanitari, affinché possano continuare a essere gli eroi silenziosi della nostra quotidianità.” Forza Italia continua così la sua battaglia in difesa della sanità sarda, con la ferma convinzione che i risultati raggiunti dal Marino di Alghero non debbano essere messi in discussione da decisioni politiche calate dall’alto, ma anzi valorizzati e potenziati.

Alghero, 28 settembre 2024 - Ispezione importante oggi, 28 settembre, nelle strutture ospedaliere di Alghero da parte dell’On. Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei Deputati, accompagnato dal Consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde e dai Consiglieri comunali Giovanna Caria e Nina Ansini. La visita, richiesta da Forza Italia Alghero, ha puntato i riflettori sui notevoli progressi raggiunti dall'Ospedale Marino di Alghero sotto la gestione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari, ma ha anche messo in luce le preoccupazioni legate alla proposta di legge che rischia di riportare il Regina Margherita sotto la gestione della ASL di Sassari.