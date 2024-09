Solidarietà a Rita Dalla Chiesa: Forza Italia contro i ‘picciotti da tastiera’

“Coloro che scrivono commenti ingiuriosi verso questa storia sono e restano solo dei ‘picciotti da tastiera’”, ha concluso. Anche Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, ha espresso vicinanza a Rita Dalla Chiesa, definendo gli attacchi subiti dopo la sua recente intervista come “vili e bugiardi”. Cappellacci ha criticato la scelta della testata di lasciare in evidenza tali commenti, chiedendosi se fossero in linea con la politica editoriale. “Anziché processare assassini e mandanti, si sottopone a una gogna senza processo la figlia della vittima”, ha dichiarato, aggiungendo: “Se la sua colpa è la vicinanza a Silvio Berlusconi e l’appartenenza a Forza Italia, il partito che ha approvato le leggi più severe contro la criminalità organizzata, c’è da chiedersi da che parte stiano i detrattori”. Cappellacci ha concluso ribadendo la posizione di Forza Italia: “Noi stiamo dalla parte degli eroi che hanno combattuto la mafia con i fatti e lasciamo ad altri quella immaginaria, mediatica e faziosa”.

CAGLIARI — 23 SETTEMBRE 2024. Il partito di Forza Italia ha espresso solidarietà a Rita Dalla Chiesa dopo i recenti attacchi subiti sui profili social de ‘La Repubblica’. “Rita dalla Chiesa ha raccolto la fiaccola della lotta alla mafia, condotta fino all’estremo sacrificio dal padre. Gli attacchi contro chi rappresenta con coraggio la storia di chi ha scelto di stare ‘dalla parte giusta’ non riusciranno a infangarla”, ha dichiarato Ivan Piras, consigliere regionale di Forza Italia della Sardegna. Piras ha sottolineato come il partito non accetti lezioni sul tema della lotta alla mafia, alla luce dei risultati ottenuti durante i Governi guidati da Silvio Berlusconi: l’inasprimento delle pene contro la criminalità organizzata, l’introduzione di norme più severe per colpire il patrimonio dei mafiosi e il numero di latitanti arrestati.