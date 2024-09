PD Alghero: convocata la direzione cittadina per discutere dell’attività amministrativa e organizzativa

Il terzo punto all’ordine del giorno riguarderà la situazione regionale e nazionale, permettendo un confronto sulle strategie e gli sviluppi politici attuali, sia a livello sardo che nazionale. L’ultimo argomento verterà sull'organizzazione dei gruppi di lavoro a supporto dell'attività amministrativa, una fase importante per rafforzare l’azione politica e garantire un supporto efficace alle attività del Comune. All'incontro saranno presenti il Sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, Massimo Pintus della segreteria regionale e l'On. Silvio Lai, rappresentanti di spicco del partito. La loro partecipazione evidenzia l'importanza della riunione, che si preannuncia decisiva per definire le prossime mosse del PD algherese e consolidare il ruolo del partito nella gestione della città.

È stata convocata per lunedì 23 settembre alle ore 18:00 la riunione della Direzione cittadina del Partito Democratico di Alghero, che si terrà presso la sede di via Mazzini 99. All'incontro, al quale parteciperanno i principali esponenti locali e regionali, si discuterà di quattro punti fondamentali all'ordine del giorno. In primo luogo, il Segretario cittadino Enrico Daga relazionerà sull'attività amministrativa cittadina, presentando una panoramica sul lavoro svolto e sulle iniziative in corso. Seguirà la presentazione della delegazione del PD in giunta e dei relativi ruoli amministrativi, passaggio chiave per definire il contributo del partito all'interno della struttura comunale.