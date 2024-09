Occhioni: Collaborazione con le associazioni sportive, Mariotti priorità per Alghero

Occhioni ha elencato alcune priorità già in corso per le varie discipline: il ritorno storico della Futsal ad Alghero, un finanziamento regionale di 200 mila euro per il baseball e il softball condiviso con la società Catalana, la realizzazione della pista di atletica a Maria Pia, e l’auspicio che il Coral Basket possa disputare il campionato nazionale di serie C al Palamanchia. Ha ribadito che "le altre associazioni, come sempre dimostrato da me, dalla mia presidenza, dal sindaco e dalla giunta, avranno tutte le attenzioni che meritano." Sulla questione del Campo Mariotti, Occhioni è stato chiaro: "Per l’ennesima volta appare chiara l’inidoneità del Pino Cuccureddu rispetto alla categoria raggiunta dall’Alghero Calcio.





Si tratta di un centro sportivo, non di uno stadio. L’ho detto più volte e lo ripeto anche ora, alla città serve uno stadio degno di questo nome." Il presidente ha evidenziato l'urgenza di un progetto per sfruttare il bando regionale da 50 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi e ritiene fondamentale che Alghero si prepari a cogliere questa opportunità. Occhioni ha chiuso il suo intervento invitando a evitare "la pessima abitudine dello scontro, della guerra di posizione. Lo sport non ha colore politico", confermando che il suo mandato sarà guidato da una visione costruttiva e aperta, volta a migliorare il livello degli impianti sportivi "in sinergia con giunta e sindaco".

Giampiero Occhioni, presidente della Commissione Lavori Pubblici di Alghero, ha ribadito la sua visione per gli impianti sportivi algheresi, sottolineando l'importanza del dialogo con le associazioni sportive per favorire lo sviluppo della comunità. "Apprezzo molto l’intervento delle 8 associazioni sportive perché credo che le interlocuzioni e lo scambio di opinioni siano sempre importanti e fondamentali per la crescita della comunità, quella sportiva e quella algherese tutta."