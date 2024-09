Orizzonte Comune Alghero: Un confronto aperto sul futuro del Mariotti e lo sviluppo degli impianti sportivi

In questo contesto, focalizzarsi solo sul calcio e ridurre tutto al Campo Mariotti è giudicato "riduttivo e fuorviante". L'obiettivo dell'amministrazione è infatti quello di garantire un miglioramento delle strutture per "vari sport: dal baseball alla pallavolo alla pallacanestro e a tutti quanti quegli altri sport minori che hanno necessità di interventi."





Un tema centrale è il bando da un milione e mezzo di euro, su cui Orizzonte Comune ha fatto chiarezza: "se anche si attivasse quel bando bisognerebbe presentare una progettazione che attualmente non c'è." Inoltre, il finanziamento si ridurrebbe a 300.000 euro per il solo Mariotti, cifra che non sarebbe sufficiente per coprire tutte le esigenze della struttura.





Riguardo al futuro del Campo Mariotti, all'interno del gruppo emergono due posizioni. La prima propone di "ripristinare il Mariotti, trovare altri finanziamenti, cercare di implementarlo e di utilizzare tutti quanti i fondi necessari compresa l'adozione di fondi della FIGC."





L’altra corrente preferirebbe invece "costruire un campo polivalente, con tanto di parcheggi appena fuori Alghero, creare un collegamento navetta con i pullman e prevedere intorno una zona di sviluppo abitativo residenziale."





Ci sono anche proposte più radicali, come vendere il Campo Mariotti e destinare tutto il ricavato "al sogno della realizzazione di un nuovo stadio polivalente, per esempio nella zona industriale di Alghero, a Maria Pia, a Zona Galboneddu o da altre parti," in un contesto che includa ampie aree di parcheggio e strutture moderne.





Orizzonte Comune sottolinea che non si limiterà a un confronto generico sugli impianti sportivi, perché "il comune ha già detto che si sarebbe attivato in tutti i modi e da nostre notizie lo stanno realmente facendo."





Il gruppo organizzerà invece un dibattito pubblico specifico dedicato al destino del Mariotti, per decidere "se destinarlo a stadio del calcio oppure se venderlo e farlo da un'altra parte con tutti i servizi annessi." Questo confronto rappresenterà un’occasione importante per discutere in modo serio e costruttivo, al fine di trovare una soluzione che possa rispondere alle esigenze della comunità sportiva algherese e contribuire allo sviluppo omogeneo dello sport cittadino.

Nella giornata di ieri, il gruppo politico Orizzonte Comune Alghero si è riunito per fare chiarezza sulla situazione degli impianti sportivi algheresi e sulle polemiche che sono state alimentate da chi, durante i cinque anni precedenti, ha avuto l'opportunità di intervenire nel settore, ma "niente hanno fatto... perché è più facile creare polemica che non costruire e progettare." Orizzonte Comune ha ribadito che chi ha seguito sin dall'inizio l’ascesa di Raimondo Cacciotto a sindaco, conosce le linee programmatiche della coalizione e sa che è già stato avviato "uno sviluppo omogeneo e contemporaneo per tutte le discipline sportive."