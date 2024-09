Alghero, campo Mariotti, AVS suona la sveglia a Cacciotto: la maggioranza comincia a vacillare?

“Ci chiediamo: non era sufficiente alzare il telefono e suggerire al Sindaco e agli assessori competenti di seguire questa strada? O in maggioranza iniziano a parlarsi tramite comunicati stampa perché il dialogo e la condivisione sono già dilapidate?”, si domandano i consiglieri di opposizione Tedde, Caria, Peru, Bardino, Ansini, Salvatore, Pais, Cocco e Fadda. L'intervento di Occhioni, infatti, appare come un segnale di insofferenza, quasi un avvertimento al primo cittadino e alla sua giunta. La richiesta pubblica del Presidente della Commissione Opere Pubbliche potrebbe essere un sintomo di una maggioranza che comincia a scricchiolare. “Invitiamo il Sindaco e i colleghi di maggioranza ad affrontare il tema della riqualificazione del Mariotti, e gli altri temi, guardandosi negli occhi e confrontandosi in tavoli di coalizione. Alghero ha necessità di una maggioranza che, seppur anomala, quantomeno dialoghi e affronti i problemi mettendo in campo soluzioni”, sottolineano i consiglieri del centrodestra, mettendo in luce una questione politica sempre più evidente: il rischio di un governo cittadino che fatica a trovare coesione e compattezza. Se l'inizio del mandato ha segnato un certo entusiasmo, ora la maggioranza sembra perdere quel filo di comunicazione diretta necessario per gestire le questioni più importanti. Resta da vedere se questa "sveglia" sarà raccolta e porterà a un nuovo approccio, o se segnerà l'inizio di una fase di fratture interne che potrebbe influire sulla capacità di governare la città.

Alghero, 21 settembre 2024 – La politica algherese si accende intorno al tema della riqualificazione del Campo Mariotti. Con un comunicato stampa che ha suscitato molte perplessità, il Presidente della Commissione Opere Pubbliche, Occhioni, ha dato una vera e propria "sveglia" al sindaco Cacciotto e agli assessori Daga e Marinaro, chiedendo che si prepari immediatamente un progetto per consentire all'Alghero Calcio di disputare il campionato di eccellenza. Un intervento che, invece di essere gestito con una semplice telefonata, è stato affidato alla stampa locale, segnale di un malessere che sembra serpeggiare nella maggioranza.