Fratelli d’Italia: il rilancio con Mura, "un nuovo ruolo nel centrodestra"

"I risultati di un partito non sono la somma delle vittorie ma quella delle sconfitte," ha osservato, puntando alla necessità di strutturare e rafforzare il partito a livello locale con la "seconda stagione congressuale" da concludere entro dicembre. Questa fase includerà la definizione dei quadri anche nei comuni più piccoli, un processo essenziale per radicare Fdi nel territorio. Sul piano politico, Mura ha ribadito l’intenzione di Fratelli d’Italia di dialogare con gli alleati per "reinterpretare un nuovo ruolo all'interno dell'opposizione in Consiglio regionale". La sfida, secondo Mura, è quella di dimostrare una capacità di rinnovamento, seguendo l’esempio di alcuni alleati che hanno già intrapreso questo percorso. Inoltre, Mura ha espresso pieno sostegno a Giorgia Meloni e al governo nazionale, sottolineando come Fratelli d’Italia, sia nell'Isola sia in Italia, debba continuare a supportare il cambiamento in corso: "I numeri ci danno ragione, stiamo cambiando il ruolo dell’Italia in Europa. Il nostro compito è comunicare sul territorio e ai sardi le azioni e i risultati di governo". Non sono mancate critiche all’attuale giunta regionale guidata da Todde, accusata di mancare di una visione strategica: "La giunta ha dimostrato di non avere una strategia di governo, appare come un gruppo di persone vittime della fame di poltrone. Si è visto anche ieri con le province, mentre tralascia gli argomenti importanti che interessano la Sardegna". Con questo cambio al vertice, Fratelli d’Italia in Sardegna si prepara a una nuova fase politica, con l'obiettivo di rafforzare il partito e il suo ruolo nel centrodestra regionale e nazionale.

Cagliari, 20 settembre 2024 – Cambio al vertice di Fratelli d’Italia in Sardegna. In una conferenza stampa tenutasi al Consiglio regionale, il partito ha ufficializzato il passaggio di consegne tra la coordinatrice uscente Antonella Zedda e il nuovo coordinatore regionale Francesco Mura. Un evento carico di emozioni, con sorrisi e abbracci che hanno sottolineato il clima di collaborazione tra i due protagonisti. Antonella Zedda ha aperto la conferenza con un ringraziamento ai colleghi e ai giornalisti per la "leale collaborazione" durante il suo mandato. "Ho dato le dimissioni ad aprile," ha spiegato Zedda, precisando che il risultato delle elezioni regionali non è stato il motivo della sua scelta: "Avrei comunque lasciato, anche se avessimo vinto". La sua dichiarazione, lontana da qualsiasi polemica, ha confermato il clima di amicizia e collaborazione tra lei e Mura: "Nessuno spirito di guerra, io e Francesco siamo amici da sempre". Francesco Mura, dal canto suo, ha ringraziato Zedda e ha tracciato la rotta per il futuro del partito.