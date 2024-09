Risorse per Alghero: la Commissione Finanze chiude una settimana di lavoro proficuo





Questa prevede l'utilizzo di una cospicua parte dell’avanzo di amministrazione, destinando risorse considerevoli a interventi che l’Amministrazione Cacciotto intende attuare per migliorare la città. Tra i principali interventi: la manutenzione del verde pubblico, con la potatura delle alberate trascurate da tempo, l’acquisto di nuovi alberi per viali e parchi, il completamento del Parco Caragol, la manutenzione degli alvei fluviali e altri interventi per il decoro urbano. Alla riunione della Commissione hanno partecipato l’Assessore alle Finanze, Enrico Daga, e il Dirigente, Piero Nurra. Gli atti sono stati approvati senza voti contrari. I commissari di maggioranza hanno espresso voto favorevole, mentre quelli di minoranza si sono astenuti. "Un clima di perfetta collaborazione tra maggioranza e opposizione", ha sottolineato il Presidente Sartore, che ha annunciato la presentazione delle misure al Consiglio comunale il 24 e 25 settembre.

Alghero, 20 settembre 2024 – La Commissione consiliare finanze, guidata dal presidente Pietro Sartore, ha concluso una settimana intensa di lavoro, esaminando importanti variazioni al bilancio previsionale e approvando il bilancio consolidato del Comune. Quest’ultimo, fondamentale documento contabile obbligatorio per legge, offre una visione chiara della situazione economica e finanziaria dell'ente e delle sue società partecipate, tra cui Secal, In-house, Fondazione Alghero, Parco di Porto Conte, Abbanoa ed Egas. La Commissione ha approvato due rilevanti variazioni di bilancio, con particolare attenzione alla variazione 20/2024.