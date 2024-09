Emergenza sicurezza in sanità: sopralluogo di Cappellacci e Piras al SS. Trinità di Cagliari

La grave aggressione al dottor Sollai nel suo studio, insieme agli altri casi, denunciati o meno, richiedono una risposta concreta e decisa", commentano i due esponenti azzurri. Durante il sopralluogo sono emerse diverse proposte, come la necessità di adeguare e ampliare gli spazi del Pronto Soccorso, anche con deroghe paesaggistiche. "Condividiamo pienamente l'urgenza di aumentare le indennità per il personale in prima linea nei Pronto Soccorso, un tema su cui il Governo sta già lavorando", aggiungono. Sul fronte della sicurezza, Cappellacci ha sottolineato l'approvazione alla Camera di un ordine del giorno, con la sua firma, per incrementare i posti di Polizia negli ospedali. "La prevenzione migliore inizia con la revisione dei percorsi fisici e burocratici che pazienti e operatori affrontano ogni giorno", concludono Cappellacci e Piras, ribadendo l'importanza di garantire sicurezza e rispetto nei luoghi dedicati alla salute pubblica.

Roma, 20 settembre 2024 - "Una missione sull'emergenza nazionale sicurezza in sanità che si è estesa per analizzare non solo le criticità, ma anche i progressi e le potenzialità del presidio cagliaritano". È questa la sintesi della visita di oggi al SS. Trinità del presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, Ugo Cappellacci, e del componente della Commissione Sanità della Regione, Ivan Piras. "Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza al personale e di attenzione ai numerosi episodi di violenza verbale e fisica che colpiscono gli operatori sanitari.