"Il Mariotti deve rinascere": Occhioni richiama l’urgenza di un progetto concreto per lo storico stadio di Alghero

Il Cuccureddu ha servito bene, ma non è più all’altezza di una squadra che si prepara ad affrontare un campionato di Eccellenza. "La soluzione richiesta a gran voce in città è il Mariotti," continua Occhioni, ricordando come ci sia già un cofinanziamento regione-comune per avviare i lavori necessari, ma serve un progetto strutturato, immediato. Occhioni non è disposto a lasciare che questa opportunità sfugga: "Se il finanziamento non basta neanche per i minimi interventi necessari per dare la possibilità all’Alghero Calcio di disputare il campionato di Eccellenza, si prepari subito un progetto con questo fine." L’amministrazione regionale, attraverso il nuovo bando, ha dimostrato una forte volontà di sostenere la riqualificazione degli impianti sportivi, ed è su questo che Occhioni richiama la necessità di prontezza e tempestività nell’agire.





Il Mariotti, struttura che nel passato ha rappresentato il cuore pulsante dello sport algherese, deve ritornare a vivere. L’amministrazione comunale, secondo Occhioni, deve fare di tutto per presentarsi al meglio a questo bando, cogliendo al volo l’opportunità di restituire alla città uno stadio all’altezza delle ambizioni sportive locali. "L’amministrazione comunale deve fare di tutto e con celerità per partecipare al bando in questione proprio per il Mariotti," conclude Occhioni, facendo eco a una richiesta ormai trasversale che coinvolge tifosi, cittadini e addetti ai lavori: Alghero merita uno stadio che sia all’altezza della sua storia e del suo futuro sportivo.

Il destino dello stadio Mariotti torna al centro del dibattito comunale, e Gianpiero Occhioni, presidente della commissione opere pubbliche del Comune di Alghero, non usa mezzi termini: è ora di agire. Con la pubblicazione del bando regionale da 50 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi, la città ha davanti a sé un'opportunità storica che non può permettersi di sprecare. “Ancora una volta, per l’ennesima volta, appare chiara l’inidoneità del Pino Cuccureddu rispetto alla categoria raggiunta dall’Alghero Calcio. Si tratta di un centro sportivo, non di uno stadio,” afferma Occhioni, sottolineando come sia ormai necessario puntare tutte le energie sul Mariotti. "Alla città serve uno stadio degno di questo nome."